Agenda de León: toda la programación hasta el 19 de marzo

VIERNES 13

TEATRO

'Y así es'. El Auditorio Antracita de La Térmica Cultural de Ponferrada acogerá a las 20.30 horas la representación de Y así es, la obra de Teatro Conde Gatón que relata la historia de tres mujeres que hablan de cuestiones de género y presión, de lucha por la igualdad de género y por los derechos de las mujeres.

Una escena de 'Y así es'.Dl

'La teoría del casi'. Jimena, una mujer de cincuenta años recién enviudada, descubre que volver a empezar no es tan simple como darle clic a un perfil o aceptar un café con un desconocido. Obra interpretada por Ana Casas, Diego Madero, Miguel Fernández bajo la dirección de Tatyana Galán. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

'La teoría del casi'DL

'Estoy como nunca'. ¿En qué se parecen una mujer de 20 años, una de 30 y una de 40? En que las tres están como nunca… Pero ninguna por el mismo motivo. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 22 euros.

'Madre no hay más que muchas'. Una comedia en tres actos sobre estereotipos en la maternidad, sin filtros, sin consejos y sin piedad. Porque, madre no hay más que muchas. Una obra original de Sara del Río. Con la compañía Actuarte Teatro de León. en el Teatro Municipal de La Bañeza a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

MÚSICA

Gilipojazz. Nueva gira del grupo que tras su paso por el mítico festival de Jazz de Montreux y arrasar en países como Dinamarca, Alemania, Bulgaria, Francia y México, inician una nueva ruta de salas por España. En la sala Black Bourbon a las 22.00 horas. Entrada: 18 euros.

Gilipojazz.Dl

Piano. Concierto de piano solo a cargo del pianista gallego de A Coruña, Javier Vázquez. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Javier Vázquez.Dl

Isla Kume. Andrés Campos y Laura Sorribas reinventan el folclore ibérico desde la electrónica, creando un universo sonoro donde la tradición vibra con beats actuales. 1º Premio del Festival Internacional de las Artes We Now. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 20.30 hoas. Entrada: 8 euros.

Isla Kume.jpgDl

LIBRO

'Romper para ser'. El coach Miguel Ángel Palenzuela presenta su libro Romper para Ser a las 19.00 horas, en Sonríe Coffee de León (C/ Señor de Bembibre, 16), en un acto junto a Barbara González Aller, escritora y autora del prólogo del libro.

AUDIOVISUAL

'Entre papeles'. Entre papeles. Servicios sociales y culturales en las cuencas mineras. Enseñanza y sanidad en la Cuenca Minera de Sabero. Proyección comentada de fotografías, a cargo de Carlos García, sobre los servicios sanitarios y educativos de la cuenca de Sabero. Entrada gratuita. A las 18.00 horas.

CONFERENCIA

'Urraca I de León, primera reina y emperatriz de Europa'. Charla-coloquio en la librería Pastor a las 19.00 horas. El doctor en historia José María Manuel García-Osuna y Rodríguez, charlará sobre su libro «Urraca I de León, perimera reina y emperatriz de Europa».

DONANTES DE SANGRE

Veguellina de Órbigo. Donación de sangre en el consultorio médico de Veguellina de Órbigo de 16.15 a 20.45 horas.

SÁBADO 14

MÚSICA

'Ópera y zarzuela a la luz de la velas'. A las 20.30 horas en el Auditorio Antracita es el turno para el Trío Lírico Eleusis con su espectáculo Ópera y zarzuela a la luz de las velas, un proyecto mediante el que se busca acercar estos géneros líricos al público general, en un ambiente con gran carga estética por la presencia de la luz de las velas.

Trío Lírico.Dl

All in Mind y Cyma. Gira para presentar en directo su último trabajo: Decisions, Consequences. Estilo metal alternativo y metal melódico. Metal Melódico. En la sala Black Bourbon a las 21.30 horas. Entrada: 18 euros.

Banda de Música de Ponferrada. La Banda de Música Ciudad de Ponferrada ofrece un concier en el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. La recaudación de taquilla irá íntegramente destinada al Comedor Social y Hogar del transeúnte San Genadio de Ponferrada. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro y en Giglon.com.

Banda de Música de Ponferrada.Dl

Piano. Concierto de piano solo por el pianista macedonio Andrej Shaklev. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Concierto de Shaklev.Dl

Certamen de música procesional. El Auditorio Café Quijano de Azadinos pondrá un año más Pasión y sentimiento para dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa leonesacon la séptima edición del Certamen de Música Procesional Ayuntamiento de Sariegos que se celebra hoy a partir de las 18.00 horas, con un pasacalles desde la iglesia de Azadinos.

El Reno Renardo. El grupo de metal humorístico El Reno Renardo actuará en Espacio Vías dentro de su Gira XX Aniversario, presentando su nuevo trabajo. Las puertas están programadas para abrirse a las 21.00, con el concierto comenzando a las 21.45. Entradas: 19,80 euros.

TEATRO

'Músicos de Bremen'. Teatro de títeres. La historia comienza con cuatro personajes muy enfadados que persiguen a sus animales, que se han escapado. Marionetas de hilo y guante, máscaras, objetos y payasos. En el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 7 euros.

'Los músicos de Bremen'Dl

'Dios menguante'. Premio Max a la Mejor Intérprete Femenina 2008 y Premio Ciudad de Barcelona 2010. Por una parte, una mujer fuerte, muy fuerte; una lavadora; un lugar árido, lejano, aislado y una colada que no acaba nunca. Y por otra parte, un hombre a la deriva, alguien que nunca ha puesto una colada porque ni siquiera sabe que su ropa no anda muy limpia. En el Teatro Albéitar de la ULE a las 20.30 horas. Entradas: 10 euros.

Cartel de la obra de teatro.Dl

'La Casa de Bernarda Alba'. Obra de Federico García Lorca. Obra dividida en tres actos, en la que tras la muerte de su segundo marido,Antonio María Benavides, Bernarda Alba, decide recluirse y guardar rigurosísimo luto, tanto ella como sus cinco hijas. En el Teatro Gullón de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

'Canto a flor de agua'. La compañía Kikodín Teatro lleva al Teatro Municipal de La Bañeza la obra de teatro con Ana Riesco, que se subirá de nuevo al escenario en el papel de Fonsa, la protagonista. A las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

DOMINGO 15

MÚSICA

María Daz. María Daz será la protagonista a las 12.00 horas en el Auditorio Antracita de en un concierto en el que plantea un repertorio de piano y voz con el que pretende la reflexión y la conexión con el público, a través de la imaginación.

María Daz.Dl

Germán Ruiz. Germán Ruiz presenta en León, acompañado por los guitarristas Pablo Cano y Chuchi Cuadrado, una nueva lectura de su proyecto musical en formato trío. En el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Entradas: 16 euros.

Germán RuizDl

Piano solo. Concierto de piano solo por la pianista polaca Mija Cierach. En la sala Eutherpe a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Mija Ciriacha.Dl

TEATRO

'Músicos de Bremen'. Teatro de títeres. La historia comienza con cuatro personajes muy enfadados que persiguen a sus animales, que se han escapado. Marionetas de hilo y guante, máscaras, objetos y payasos. En el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 7 euros.

'Hamlet'. Este espectáculo hace uso de luces estroboscópicas, lo que puede afectar a personas fotosensibles. Adaptación libre de Hamlet por parte de Apeihron Theatron. En el Teatro Municipal de La Bañeza a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

CINE

Luna de cortos. Cine y mujer. Proyección de siete cortos. En el Teatro El Albéitar de la ULE a partir de las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Festival de cine 'Luna de cortos'Dl

LUNES 16

LIBRO

'Contener el fuego'. El poeta extremeño Adrián O. Lozano presenta este sábado a las 12.30 en la librería Alejandría su segundo poemario: Contener el fuego (Ailar, 2025). Acompañarán al autor el poeta y agitador cultural leonés Juan Álvarez Iglesias y la traductora leonesa Marta Sofía López (Chían).

Adrián O. LozanoDl

DONACIÓN DE SANGRE

Carbajal de la Legua. Donación de sangre de 16.00 a 21.00 horas en la unidad móvil frente a la farmacia en la localidad de Carbajal de la Legua.

MARTES 17

DOCUMENTAL

'La voz de Hind'. Dirigida por Kaouther Ben Hania en el año 2025, esta película tunecina, del año 2026, está nominada a mejor película internacional en los Oscar de este año narra los hechos ocurridos un 29 de enero de 2024. Proyección dentro del ciclo de cine sobre derechos humanos de Amnistía Internacional. En el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas. Entrada gratuita.

CINE

'El hombre tranquilo'. Interpretada por John Wayne, Maureen O»Hara, Barry Fitzgerald, Ward Bond y Victor McLaglen. Cine clásico en el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'El hombre tranquilo'Dl

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

MIÉRCOLES 18

CINE

'Votemos'. Día Mundial del Trabajo Social. Proyección de la película «Votemos» dirigida por Santiago Requejo. En el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas. Entrada libre.

'Votemos'Dl

DONACIÓN DE SANGRE

Calle Ramón y Cajal. Donación de sangre de 15.45 a 21.15 horas. La unidad móvil estará en la C/ Ramón y Cajal, 23 con esquina C/ La Torre.

TEATRO

'Lorca, teatro y música'. El alumnado de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas presenta Lorca, teatro y música. Con Laura Rodríguez (piano) y Yoly R. Niño (teatro). En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 19.00 horas. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

JUEVES 19

MÚSICA

Gonzalo Peñalosa Biedma. Concierto de guitarra del sevillano Gonzalo Peñalosa Biedma. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 20.30 hoas. Entrada con invitación.

Rubén Pozo. Rubén Pozo actuará en León junto a su banda, Los Chicos de la Curva. El artista presentará en el Gran Café su nuevo disco, 50town, y repasará los grandes éxitos de su carrera en solitario. A las 22.00 horas. Entrada: 19 euros.