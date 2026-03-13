Restaurante La Pineda: Delicias del mejor calçot

Los calçots aportan una riqueza gastronómica a la deliciosa carta de La Pineda y se unen a la variada oferta de la casa para estos días.RAMIRO

La Pineda viste sus mejores galas para trasladar la más fiel y sabrosa esencia de la gastronomía catalana a su comedor. Lo hace a través del calçot que el domingo 22 protagonizará una nueva edición de una Feria para deleite de todos los sentidos, empezando por el olfativo y siguiendo por el gustativo.

Víctor Farran, Pol Farré, Cesc Giménez, Andreu Farran, Anna Farré y Esther Farré llevarán al restaurante sus conocimientos sobre esta materia, para que los leoneses puedan disfrutar de una jornada agradable... y deliciosa.

Diez personas tendrán la oportunidad de participar en un concurso dotado con un premio de 500 €. La inscripción cuesta 15 euros. La cita tiene más posibilidades gastronómicas, porque hay más productos que degustar. El calçot será el protagonista de la mano de un restaurante que apuesta por la calidad, la variedad y las raices de la mejor gastronomía. Pero en esa variada y sabrosa propuesta de La Pineda tampoco faltarán la cazuela de chorizo (rojo, panceta y criollo), la entraña gruesa, el pulpo o la tabla de embutidos. Y la morcilla, el churrasco de ternera, las piruletas de langostinos o el muslo de pollo.

También tienen su espacio y atractivo culinario las costillas de cerdo o la paella. Como postre nada menos que una deliciosa tarta de chocolate o limón. Para chuparse los dedos y disfrutar.

Y para conformar un perfecto maridaje tampoco faltará la música que acompañará a los comensales, en este caso a cargo de Gastón Zadoff desde las 16.00 horas.

Hay menús del día y de fines de semana con una amplia variedad y toda la atención de un establecimiento que también dispone de un espacio para que jueguen los niños. «Un buen lugar para tomar algo y para comer, buen trato del personal y mucho espacio en el que pueden jugar niños con hinchables», reflejan las reseñas de sus clientes en los foros habituales para estos menesteres.

Es señal de que se cumple con el servicio y de que la propuesta que se lleva a la mesa es la que se ofrece en la carta. Porque no siempre se consigue que las expectativas lleguen a cumplirse.

Eso sucede en otros establecimientos que no son La Pineda. Y es que estos días, con los calçots en danza, todo tiene más ambiente catalán. Hasta el nombre del negocio. Todo es cuestión de pasar a comprobarlo y probar. Tan sencillo como atreverse. Tan rico como el calçot con su salsa y con su preparación.

A gusto del consumidor. Un trocito de la mejor gastronomía del Mediterráneo salta a la ribera del Bernesga.

Dirección: Carretera Asturias, Kilómetro 3,5 Teléfono reservas: 987 243 589 y 658 900 978