La ruta de un pueblo de León que explica cómo los monjes revolucionaron la agricultura (y ahora es una aventura familiar)

El arco del antiguo Monasterio de San Benito recuerda el esplendor monástico que marcó la historia agrícola de SahagúnGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Sahagún ha decidido mirar hacia su pasado para explicar algo que durante siglos ha estado delante de todos: el origen de su tradición agrícola. Lo hace con una propuesta sencilla pero reveladora. Una ruta corta, accesible y pensada para recorrer en familia que permite descubrir cómo los monjes organizaron uno de los sistemas hortícolas más avanzados de la Edad Media en la vega del río Cea.

El Ayuntamiento ha impulsado este nuevo itinerario turístico bajo el nombre 'Las huertas de los monjes', un recorrido circular de apenas 2,7 kilómetros que se completa en unos 45 minutos y que propone algo más que caminar: entender cómo se cultivaba, cómo se gestionaba el agua y por qué este territorio fue clave para el desarrollo de la villa durante siglos. La ruta se inaugurará oficialmente el 21 de marzo con un recorrido abierto al público.

Porque lo que hoy parece un simple paisaje agrícola es, en realidad, el resultado de una planificación monástica que empezó hace más de mil años.

Panel explicativo de la ruta “Las huertas de los monjes”, el itinerario familiar que recorre la histórica vega del río Ceaturismosahagun.com

Sahagún y la ruta 'Las huertas de los monjes': el paseo que explica una economía medieval

Durante los siglos XI y XII, el monasterio benedictino de Sahagún fue uno de los centros religiosos más influyentes del norte peninsular. Pero su poder no se limitaba a lo espiritual. También dominaba un sistema agrícola extremadamente eficiente basado en huertas irrigadas, molinos y canales que aprovechaban el agua del río Cea.

Según explica Turismo Sahagún, la nueva ruta permite recorrer precisamente ese espacio histórico donde se cultivaban los alimentos que sostenían la vida del monasterio y que, además, generaban actividad comercial en la comarca.

El itinerario parte desde el Centro de Desarrollo Rural ETC-780 y se adentra en la vega ribereña, un entorno fértil donde todavía hoy algunos vecinos mantienen pequeñas huertas familiares. Allí sobreviven cultivos que forman parte de la identidad agrícola local, como el puerro, un producto profundamente ligado a la tradición hortelana de la zona.

La experiencia convierte el paisaje en una especie de aula al aire libre donde la historia se explica caminando.

Hay un detalle que convierte esta propuesta en algo especialmente atractivo para el público familiar. El recorrido está narrado por un personaje ficticio que aparece en paneles y balizas a lo largo del camino.

Se llama Fray Generoso y su misión es explicar a los niños cómo era la vida cotidiana en el monasterio.

A través de este simpático monje, los más pequeños descubren cómo funcionaban las huertas medievales, de qué manera se distribuía el agua o por qué los molinos eran fundamentales para la economía de la época. La idea es sencilla pero eficaz: transformar una ruta cultural en una experiencia participativa donde el aprendizaje surge de forma natural.

El resultado es una propuesta turística que mezcla patrimonio, naturaleza y educación ambiental sin perder el carácter lúdico.