El rincón de León donde unas madreñas gigantes se han convertido en el plan más fotografiado

Dos enormes madreñas de madera reciben a los visitantes a la entrada de Casasuertes, una pequeña pedanía del municipio leonés de Burón situada en plena Montaña de Riaño y Mampodre. Lo que a primera vista puede parecer una escultura curiosa se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados de la zona.

Las conocen como "Los Madreñones" y representan una versión monumental del tradicional calzado de madera que durante siglos formó parte de la vida cotidiana en muchos pueblos del norte de España. El proyecto nació como un homenaje a esa tradición, pero con el tiempo se ha transformado en una parada inesperada para quienes recorren esta comarca leonesa.

Las esculturas están situadas junto al molino que se encuentra a la entrada del pueblo, un lugar especialmente cuidado que se ha convertido en escenario habitual de fotografías. El contraste entre el paisaje de montaña, la arquitectura rural y estas enormes madreñas de madera crea una imagen tan singular que muchos visitantes se detienen para inmortalizar el momento.

Las piezas reproducen con fidelidad la forma de la madreña tradicional. Durante generaciones, estas piezas fueron indispensables en zonas rurales donde el clima y el terreno hacían difícil caminar con otro tipo de calzado.

Con la instalación de "Los Madreñones", el Ayuntamiento de Burón ha querido recordar ese elemento tan representativo de la cultura popular de la montaña leonesa.

Las esculturas fueron realizadas por el artesano soriano José Llorente, natural de Covaleda, conocido por su trabajo en madera y por utilizar la motosierra como herramienta principal de talla.

Esta técnica permite crear piezas de gran tamaño con una estética rústica que encaja perfectamente con el entorno rural donde se encuentran. El resultado son dos madreñas monumentales que mantienen la esencia del calzado tradicional pero elevadas a escala escultórica.

La elección de la madera refuerza además el vínculo con el paisaje de montaña y con la tradición artesanal que durante siglos ha estado presente en estas comarcas.

Un plan diferente para descubrir la Montaña de Riaño

La Montaña de Riaño se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos más atractivos para el turismo rural en León. Sus paisajes, rutas de senderismo y pequeños pueblos de montaña atraen a visitantes que buscan naturaleza, tranquilidad y autenticidad.

En ese contexto, iniciativas como la de Casasuertes ayudan a crear pequeños puntos de interés que enriquecen la experiencia del viajero. Los Madreñones son un rincón curioso que invita a detenerse y descubrir el pueblo.

La intención del Ayuntamiento de Burón es dotar a cada una de las localidades del municipio de un atractivo singular que refuerce su identidad. En el caso de Casasuertes, la madreña se ha convertido en la imagen perfecta.

Hoy, estas enormes piezas de madera reciben a quienes llegan al pueblo como un guiño a la tradición. Un recuerdo de la vida rural que durante siglos marcó el ritmo de la Montaña de Riaño y que ahora también forma parte del paisaje turístico de la comarca.