Un estudio advierte: el Camino de Santiago, bajo «presión creciente» y con riesgo de «peregrinofobia»

Un peregrino avanza por el Camino de Santiago siguiendo la señal jacobea, símbolo de una ruta que vive una creciente presión por el aumento de visitantesGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El Camino de Santiago siempre ha sido algo más que una ruta. Pero ahora, la ciencia pone palabras a una sensación que muchos peregrinos y vecinos ya perciben: algo está cambiando. Un reciente estudio internacional publicado en 2026 en la revista científica 'Heritage&Society' advierte de que el itinerario jacobeo se enfrenta a un fenómeno emergente que redefine el problema: no es turismo masivo sin más, es lo que los investigadores llaman «sobreperegrinación».

El Camino de Santiago Francés según el estudio: «espacio sagrado bajo presión»

El artículo, titulado literalmente «Espacio sagrado bajo presión. ¿Sobreperegrinación en el Camino de Santiago?», plantea una idea tan sencilla como contundente: el Camino no está colapsado, pero sí tensionado.

Los datos actuales no apuntan a una crisis inmediata, pero los autores insisten en que «se requieren medidas proactivas para preservar la identidad única del Camino». Según ellos, el crecimiento sostenido de peregrinos (con cifras recientes en torno o superiores al medio millón de peregrinos) está empezando a alterar dinámicas clave en puntos concretos del recorrido, especialmente en la llegada a Santiago.

La Catedral, epicentro simbólico del viaje, se convierte en uno de los espacios donde esa presión se hace más visible. Las colas, la saturación en determinados momentos y la experiencia acelerada contrastan con la idea tradicional de recogimiento y llegada.

Pero el estudio va más allá de la logística. Sitúa el problema en un plano cultural y casi espiritual.

Una peregrina se detiene en un claustro leonés, en una de las etapas menos transitadas del Camino de Santiago, donde templos como la Virgen del Camino revelan su historia silenciosa.Getty Images

El Camino de Santiago Francés y la «peregrinofobia»: una señal que no se puede ignorar

Uno de los hallazgos más llamativos es la aparición de un término hasta ahora poco conocido: «peregrinofobia». No se trata de rechazo generalizado, pero sí de una sensación creciente de desgaste en comunidades locales que conviven a diario con el flujo constante de caminantes.

El estudio subraya que el reto no es solo gestionar números, sino mantener un equilibrio entre convivencia y hospitalidad. Porque el Camino, recuerdan los investigadores, siempre ha sido un espacio de encuentro.

Aquí conecta directamente con el trabajo previo de 2024 de Markus Hilpert y Andreas Voth, que introducía el concepto de «conciencia del destino». Según este enfoque, el Camino funciona como una red de relaciones donde peregrinos, vecinos y actores turísticos construyen valores compartidos. Cuando esa red se desequilibra, la experiencia cambia.

El corredor solidario Abel de Frutos pasó hoy por León, en la quinta etapa de su reto solidario titánico por el Camino de Santiago.DL

El Camino de Santiago Francés y el nuevo equilibrio: calidad frente a cantidad

El estudio es claro en este punto: el debate no debe centrarse en limitar el número de peregrinos, sino en equilibrar calidad y cantidad en la experiencia.

La popularidad del Camino responde a múltiples factores contemporáneos: redes sociales, accesibilidad, búsqueda de experiencias auténticas o incluso procesos personales de cambio. El trabajo de 2024 ya hablaba de esta evolución hacia una peregrinación híbrida, donde lo espiritual convive con lo cultural, lo deportivo o lo terapéutico.

Ese nuevo perfil explica el éxito del Camino, pero también introduce tensiones. No todos los peregrinos viven la ruta de la misma manera, ni comparten las mismas expectativas. Y eso se traduce en fricciones sutiles que afectan a la convivencia y a la percepción de autenticidad.

Lejos de proponer restricciones duras, los investigadores apuestan por soluciones innovadoras y no invasivas. Entre ellas destacan herramientas digitales capaces de gestionar flujos y evitar concentraciones excesivas en puntos críticos.

Se habla, por ejemplo, de sistemas de turnos o «venta de entradas digital» para determinados espacios, una idea que puede resultar controvertida pero que apunta a un objetivo claro: mejorar la experiencia sin cerrar el Camino.

También se plantea diversificar rutas y redistribuir el flujo de peregrinos para aliviar la presión sobre el Camino Francés, así como reforzar la convivencia entre visitantes y residentes.

Porque, en palabras del propio estudio, la sobreperegrinación no es solo un problema logístico, sino «un desafío teológico y cultural». Es decir, afecta a la esencia misma del Camino.