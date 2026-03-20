Bodegas Gordonzello: Auténtica limonada leonesa

Calidad y tradición son dos sellos distintivos de Bodegas Gordonzello, Y los de creaciones como su deliciosa limonada leonesa comercializada con el nombre de sangría.

En Bodegas Gordonzello la costumbre de disfrutar de una buena limonada se mantiene viva cada año con la elaboración de su propia versión. Preparada en la bodega a partir de vino 100% Prieto Picudo y siguiendo una receta tradicional que combina el vino con frutas, canela y azúcar, dejando que la mezcla macere hasta alcanzar su característico sabor.

Aunque popularmente se conoce como limonada, la bodega la comercializa bajo el nombre de sangría, una denominación que facilita al consumidor identificar que se trata de una bebida con base de vino. Esta elaboración ya se encuentra disponible en numerosos establecimientos de hostelería de León, así como en la tienda física y online de la bodega para que cualquiera que lo desee pueda disfrutar de ella.

Y todo con el sello de una bodega como Gordonzello que dentro de su oferta vinculada a las viñas mantiene durante todo el año su propuesta de visita guiada con cata incluida, una experiencia que permite al visitante adentrarse en el mundo del vino a través de un recorrido por sus instalaciones. Durante aproximadamente una hora y media, los asistentes descubren los distintos espacios de la bodega y conocen de primera mano los procesos y secretos de la elaboración. La visita culmina con una cata de tres vinos, en la que se pone en valor la calidad y personalidad de sus elaboraciones.

Rn una bodega que está viva y que es fuente de cultura alrededor el vino no pueden faltar sus propuestas y actividades. A corto plazo destaca el próximo 18 de abril con la Presentación de las Estrellas, un evento que forma parte de las Gordonzello Experiences y que se ha consolidado como una de las citas más destacadas de su programación. La propuesta gira en torno a una cata maridaje en la que los vinos de la gama Peregrino se combinan con productos de la provincia.

Una experiencia enogastronómica que pone en valor tanto la calidad de las elaboraciones de la bodega como la riqueza del producto leonés, en un formato que une tradición, territorio y cultura del vino.

Con esta excelente propuesta, Bodegas Gordonzello refuerza su apuesta por el enoturismo y por la promoción de las tradiciones y productos de la provincia, consolidándose como un referente en la oferta cultural, gastronómica y vitivinícola de la provincia de León.

Dirección: Alto de Santa Marina s/n. Gordoncillo (León) Teléfono: 987 758 030