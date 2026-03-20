Agenda de León: toda la programación hasta el 26 de marzo

VIERNES 20

TEATRO

'Donde silban los vientos'. Actuación en el Auditorio Antracita de La Térmica Cultural de Ponferrada, a las 20.30 horas, de Cristina Verbena con su espectáculo Donde silban los vientos, una propuesta en la que recoge un repertorio de cuentos de culturas nómadas.

'Yo sobreviví a la EGB'. En este espectáculo, rememoraremos la década de los 80 y en especial las situaciones más rocambolescas que vivíamos en el cole, al que nuestros padres nos enviaban vestidos de manera ridícula. Con Jordi Meca en el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 17 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

San Justo de la Vega. Donación de sangre en el edificio de usos múltiples de 16.30 a 20.15 horas.

LIBROS

Cuentacuentos. Con motivo del IX centenario de la muerte de la Reina Urraca I de León, la Librería Pastor está organizando diferentes eventos literarios alrededor de esta figura histórica. Hoy está enfocado para los lectores más jóvenes: un cuentacuentos a las 18.00 horas en la librería infantil, al fondo del pasaje de Santo Domingo.

MÚSICA

Paula Rocosa. Concierto de piano en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Paula Rocosa.Dl

FLAMENCO

Homenaje a Morente. Actuación de Carlos Candela, Manuel Silva, Paco Soto, Curro C. Morente, Monty Carbonell y la colaboración especial de Kiki Morente. En El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros.

SÁBADO 21

TEATRO

'Swingers'. A las 20.30 horas, en el Auditorio Antracita de La Térmica Cultural de Ponferrada, tendrá lugar la puesta en escena de Swingers, una divertida comedia teatral para público adulto a cargo de Jaleo Producciones.

Un momento de la obra.Dl

'Dopaland'. Un hombre disfrazado de oso panda intenta superar una crisis con la ayuda de una terapeuta de la empresa. Dramaturgia y dirección residente: Eu Manzanares, dirección original: Sergi Pompermayer, interpretación: Adriana Segurado y Felipe Cabezas, escenografía y vestuario: Eric Manchia Benito y Julia Ledesma. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

SESIÓN LITERARIA

La Casona. Doble sesión literaria en La Casona de San Feliz de Torío. A las 12.30 horas visitará la escritora y periodista asturiana Carolina Sarmiento para hablar de su última novela publicada por la editorial Siruela, titulada Las fronteras. A las 18.00 horas es el turno de un clásico de la literatura y del género ensayístico español, Alejandro Gándara, que de la mano de Galaxia Gutenberg que ha escrito Los textos robados a la felicidad.

LIBRO

Dolores Fernández Geijo. Nuevo homenaje del proyecto Rescatar la Memoria, como cada mes de marzo. En este caso está dedicado a Dolores Fernández Geijo. En La Comunal de Val de San Lorenzo a las 19.30 horas.

Cartel con las actividades.Dl

MÚSICA

Piano. Concierto de piano de Iván Fernández Soto en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Iván Fernández.Dl

EXPOSICIÓN

Sincretismo emocional II. Una sinfonía de obras a modo de ballet de expresión plástica que se despliega en una danza de técnicas diversas. Inauguración hoy en el Museo de los pueblos leoneses en Mansilla de las Mulas a las 12.30 horas.

Una de las obras.Dl

CIRCO

'Malabarian on the rox'. Malabarian es un refinado artista de circo clásico, exigente y perfeccionista que se ve en apuro antes de comenzar su show. En el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 7 euros.

Malabarian.Julio Marin Alvarez

SEMANA SANTA

Pregón. Carlos García Rioja ofrece hoy el pregón de la Semana Santa en el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Entrada con invitación.

DOMINGO 22

TEATRO

'Superhéroe'. Fran Rei y su interpretación de Superhéroe llegan al escenario del Auditorio Antracita de La Térmica Cultural de Ponferrada a las 12.00 horas con esta historia para público familiar.

Fran Rei.Dl

'El jardín de Oliva'. Teatro familiar para explicar las ausencias, nueva cita en el Auditorio Ciudad de León con la compañía Párajos Pintados. A las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

Una escena de Oliva.VERONICA ARIZCUREN

RELIGIÓN

Plegaria a la Virgen del Camino. El acto que tendrá lugar a las 18.30 h., en la Basílica Santuario de La Virgen del Camino y tiene como motivo la invocación a nuestra Patrona del Reino de León.

EXPOSICIÓN

'Anverso y reverso'. La Fundación Cerezales Antonino y Cinia inaugura la exposición Anverso y reverso por la artista Kimia Kamvari a las 12.00 horas en Cerezales del Condado.

Una de las obras de la exposición.DL

MÚSICA

'In Paradisum: un camino musical hacia la Pascua'. Concierto In Paradisum: un camino musical hacia la Pascua, cuya obra central es el Réquiem de Gabriel Fauré, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la capilla del Colegio Maristas San José de León.

La coral.Dl

Trío Farrenc. Federico Bucaioni, piano; Luca Quaranta, flauta y Lucía Libassi, violonchelo. Concierto en la sala Eutherpe (Alfoso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Trío FerrencDl

Clarinetistas para recordar a Gaudí en Astorga. Encuentro en Astorga este domingo 22 de cerca de 80 clarinetistas de Asturias y León por el centenario de la muerte de Gaudí. El concierto será a las 11.30 en el Teatro Gullón, con la interpretación de un repertorio basado en piezas representativas de la música española.

CINE

Doble sesión de Carlos Valbuena. Proyección de los documentales sobre memoria histórica dirigidos por Carlos Valbuena. Coto privado y Tal vez la niebla. En el teatro El Albéitar de la Univesidad de León a las 19.30 horas. Entrada con invitación que se recoge quince minutos antes de la proyección.

CIRCO

'Malabarían on the rox'. Malabarian es un refinado artista de circo clásico, exigente y perfeccionista que se ve en apuro antes de comenzar su show. En el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 7 euros.

LUNES 23

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Vestíbulo del Hospital de León de 08.45 a 14.15 horas.

MARTES 24

CONFERENCIA

'El año Gaudí en el Museo Casa Botines'. Filandón en El Corte Inglés de León dedicada al Centenario de Gaudí. Hoy con el director general de Fundos, José María Viejo. A las 19.30 horas en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de León.

CINE

'Everybody Loves Touda'. Ciclo de cine de derechos humanos organizado por Amnistía Internacional. En el teatro El Albéitar de la Universidad de León. Película marroquí dirigida por Nisrin Erradi que narra la vida de una cantante tradicional marroquí que, actuando en los bares de su ciudad bajo la mirada de los hombres, planea partir hacia las luces de Casablanca, para obtener reconocimiento y garantizar un futuro mejor para su hijo.— Todas las proyecciones comenzarán a las 20.30 y la entrada es totalmente gratuita hasta completar aforo.

'La última tentación de Cristo'. Película dirigida por Martin Scorsese en 1988. Con Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Victor Argo, Juliette Caton, Verna Bloom. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'La última tentación de Cristo'.Dl

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. La unidad móvil se desplaza al IES Ornia de 09.15 a 13.45 horas.

MÚSICA

Vox Luminis. El director Lionel Meunier ofrece el concierto Ein Deutsches Barockrequiem. XXIII Ciclo de Músicas Históricas de León. El precio de las localidades es 14€ (General) y 8€ (Especial). Punto de venta online: auditorioleon.aytoleon.es Ventanilla: mismo día del concierto, cuatro horas antes del inicio del mismo. Apertura de acceso a las 20.00 horas

MIÉRCOLES 25

DONACIÓN DE SANGRE

León. La unidad móvil se desplaza a la c/ Ramón y Cajal, 23 con la esquina de la calle La Torre 08.45 a 14.15 horas.

TEATRO

'¡Qué bollo es vivir!'. A las 20.30 horas, en el Teatro El Albéitar, se representará la comedia ¡Qué bollo es vivir!. A cargo del grupo Tilín Telón, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a los proyectos del Teléfono de la Esperanza. El donativo son 10 € y las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en la sede o en taquilla antes de la función si hubiera disponibles.

'Esencia'. Pierre y Cecil, dos viejos amigos, se reencuentran después de muchos años. Su conversación, entremezclada con recuerdos y reflexiones, está atravesada por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar. ¿O quizá ha estado presente desde el principio?. Interpretada por Juan Echanove y Joaquín Climent. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 18 y 16,60 euros.

JUEVES 26

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. Maratón de donación de sangre en la plaza de San Marcelo de 08.45 a 14.15 horas y de 15.45 a 21.15 horas.

LIBRO

'Nostalgias. La tragedia griega según Pasolini'. La leonesa Mónica de la Cuesta presenta en El Albéitar su ensayo sobre la tragedia griega en el cine de Pasolini. La presentación tendrá lugar a las 19.30 horas en el Ateneo Cultural El Albéitar de la Universidad de León.

Mónica de la Cuesta.Dl

MÚSICA

David Cid Organ Trío. Formación compuesta por órgano Hammond, guitarra y batería, que tras años de trayectoria conjunta ha consolidado un estilo propio y potente. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

David Cid.Dl

TEATRO

'Esencia'. Pierre y Cecil, dos viejos amigos, se reencuentran después de muchos años. Su conversación, entremezclada con recuerdos y reflexiones, está atravesada por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar. ¿O quizá ha estado presente desde el principio?. Interpretada por Juan Echanove y Joaquín Climent. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 18 y 16,60 euros.