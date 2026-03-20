La cama del peregrino: por qué triunfa en el Camino de Santiago este pueblo leonés

El puente romano de Molinaseca marca una de las entradas más emblemáticas del Camino de Santiago en la provincia de León.Getty Images

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Este pequeño pueblo leonés con siglos de tradición jacobea combina un gran patrimonio histórico, un precioso paisaje natural y la presencia constante de peregrinos que, curiosamente, tienen en este enclave uno de sus lugares predilectos para descansar en el Camino de Santiago.

Escondida en El Bierzo, a las orillas del valle del río Meruelo, allí se encuentra Molinaseca, una villa con historia y presente, profundamente ligada al Camino de Santiago Francés.

Molinaseca, perteneciente a la red de los Pueblos más Bonitos de España, está considerada como un oasis en el camino por los peregrinos, una de las paradas más gratificantes del Camino Francés. Su atractivo reside en ser el primer punto de descanso tras el largo y agotador descenso desde los montes de Foncebadón, en la comarca de la Maragatería.

Uno de los lugares preferidos dentro de la villa es la piscina fluvial del río Meruelo: es ya tradición que los caminantes sumerjan sus pies cansados y doloridos en el agua fría para recuperar fuerzas y seguir al día siguiente.

El ambiente de la villa también es un atractivo magnífico no ya solo para el caminante, sino para el turista amante de lo rural. Su Calle Real ofrece un entorno acogedor con albergues y mesones para disfrutar de la cocina berciana en todo su esplendor. Y no podemos olvidar, por supuesto que no, el símbolo de la villa, el Puente de los Peregrinos.

Vista de Molinaseca y la Iglesia de San Nicolás de BariGetty Images

Un puente que es una joya medieval

El Puente de los Peregrinos es el gran símbolo del pueblo. Aunque se conoce como puente romano, la estructura que podemos contemplar en la actualidad es de origen medieval, concretamente entre los siglos XII-XIII, y consta de siete arcos de piedra. De estos siete arcos, los tres primeros, es decir, los más cercanos al casco urbano, son los más antiguos y conservan la construcción original; el resto son ampliaciones posteriores para proteger a la villa de las crecidas del río.

Durante el siglo XII, el auge de las peregrinaciones obligó a reforzar la infraestructura de un puente que está considerado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, sobre todo para garantizar el acceso seguro hacia Ponferrada.

Fiesta del agua: el momento más especial del verano en El Bierzo

Cada 17 de agosto, por la mañana, los participantes de la fiesta se lanzan agua unos a otros utilizando grandes cubos y calderos; incluso es habitual tirar agua desde los balcones a los transeúntes. Además, se libera el agua del río Meruelo para que corra por la Calle Real y la gente pueda mojarse y jugar en el pleno centro del pueblo, aliviando de paso las temperaturas elevadas.

Otros puntos de interés en Molinaseca: la Iglesia de San Nicolás de Bari, un templo que data del siglo XVII y está situada sobre un promontorio que domina el pueblo. Destaca por su imponente torre y su escalinata barroca de acceso. El Santuario de Nuestra Señora de las Angustias es otro de esos puntos que encandilan al visitante. Es pequeña pero encantadora, una ermita barroca del siglo XVII situada en la entrada del pueblo.