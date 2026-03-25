El pueblo de León con playa artificial 'inaugurada' hace más de 2000 años

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hay lugares imposibles, que nacieron siendo algo y luego, otra cosa. No fueron planeados para lo que hoy son. Es el caso del lago de Carucedo, situado en un pequeño municipio leonés del mismo nombre. Sus aguas son serenas, sus orillas, verdes, y su playa fluvial en la que las familias se solazan en verano es, en realidad, la consecuencia inesperada de una de las operaciones de ingeniería más ambiciosas de la Antigüedad. Casi nada.

El lago de Carucedo es un lago artificial que surgió de la explotación de las Médulas por los romanos. Las Médulas son los restos de la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio Romano, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este paisaje de arenas rojizas y castaños, creado mediante técnicas hidráulicas de minería, es un espectacular entorno histórico-arqueológico situado en El Bierzo.

No fue diseñado como un lugar de descanso; ni siquiera como reserva de agua para el pueblo. Nació por accidente, del enorme movimiento de tierra provocado por los romanos para poder extraer el oro de las tripas de las montañas del Bierzo.

La mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano

El método que emplearon para extraer el oro es lo que, de verdad, convierte esta historia en algo insólito. El sistema utilizado era el llamado ruina montium: el agua de los riachuelos de montaña se canalizaba y embalsaba en la parte superior de la explotación; a través de la montaña se construía una cuidadosa red de galerías y se soltaba el agua a través de ellas. La fuerza del agua erosionaba la montaña y arrastraba las tierras con oro hasta los lavaderos.

La red hidráulica del conjunto minero supera los 1.100 kilómetros de longitud, con canales que superan los 145 kilómetros. En todo el tiempo que estuvieron explotando la zona, que se calcula fueron cerca de 200 años, los romanos pudieron llegar a extraer entre cinco y siete toneladas de oro puro, y que se movieron cerca de 500 millones de metros cúbicos de material.

Este fue el nacimiento del lago de Carucedo

Toda la tierra removida tenía que ser trasladada a otro sitio, claro. Fue precisamente toda esa mezcla de lodo, arena y escombros la que dio forma al lago, de manera totalmente accidental.

La formación fue consecuencia de más de dos siglos de trabajo al frente de la mina de oro. Las grandes cantidades de barro y arena procedentes del sistema de ruina montium lograron que se taponara la canalización hasta el río Sil, y el agua que se escurría de Las Médulas llegó a la hondonada natural, dando paso al lago más grande del Bierzo.

El lago, hoy

De manera aproximada, el lago tiene un perímetro de unos cuatro kilómetros, una profundidad máxima de nueve metros y ocupa unas 57 hectáreas, una masa de agua considerable. Cuenta con una playa fluvial y un área de descanso más merendero. En verano, el lugar se convierte en el destino de muchas familias del Bierzo y de los visitantes de Las Médulas. Este lago es una de las cuatro zonas de baño oficializadas y controladas en la calidad de sus aguas por la Junta de Castilla y León en la comarca del Bierzo, con declaración de calidad ‘excelente’.