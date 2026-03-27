Agenda de León: toda la programación hasta el 2 de abril

VIERNES 27

TEATRO

'La biblioteca imaginaria'. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro, el Ayuntamiento de Valderas a través del proyecto Sembrando Cultura programa la obra de teatro La biblioteca imaginaria con títeres y magia de la escena zaragozana, que tomarán el protagonismo con , una obra diseñada para enamorar a grandes y pequeños de los libros. En el Auditorio María de las Hazas a las 18.00 horas.

Una escena de Biblioteca Imaginaria.DL

'Las embotelladoras de sueños'. Hoy está prevista la actuación de Hiptónica Teatro en La Térmica Cultural de Ponferrada con su espectáculo Las embotelladoras de sueños, que llega al Auditorio Antracita a las 19.00 horas. Se trata de una obra de teatro, aderezada con música en directo de violín y voz, que utiliza recursos narrativos como la magia, los malabares, los equilibrios sobre botellas.

'Alpilpil'. Un show de sketches formado por Adrián Melero y Lucas Pulido. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 20 euros.

Una escena de la obra de teatro.DL

'Mihura, el último comediógrafo'. El divertido montaje explora la vida de Mihura, llena de desencantos, esperas, desamores, fracasos y algún que otro éxito que apareció casi al final de sus días. Interpretada por David Castillo, Paloma Córdoba, Esperanza Elipe, Esther Isla, Rulo Pardo, Kevin de la Rosa, Álvaro Siankope. Dirigida por Beatriz Jaén. De Adrián Perea. En el Teatro Bergidum a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros.

Un momento de la obra 'Miura, el último comediógrafo'.DL

«El cerco de Leningrado». El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial del Teatro con la puesta en escena de la obra El cerco de Leningrado. Esta obra, del dramaturgo José Sanchis Sinisterra, subirá al escenario del Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. La entrada es gratuita previa recogida de invitación.

MÚSICA

Bruno Mele. Concierto de Piano solo, a cargo del pianista italiano Bruno Mele. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 6 euros. La sala permanecerá cerrada durante la Semana Santa desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril que se celebrará el concierto de la Joven Orquesta Leonesa en el Auditorio de León a las 19.30.

Bruno MeleDL

Villoria de Órbigo. La Banda Municipal 'Sones del Órbigo' ofrecerá el concierto «Semana Santa 2026» en Villoria de Órbigo con la directora invitada de Irene Gómez-Calado. En la iglesia Parroquial de San Miguel de Villoria de Órbigo a las 20.00 horas.

Irene Gómez.DL

Festival transgresivo. Espacio Vías acoge este viernes el Festival Transgresivo, un concierto de larga duración dedicado a dos de las bandas más influyentes del rock estatal: Extremoduro y Platero y Tú. La cita comenzará a las 20.00 horas, con apertura de puertas a las 19.30. Entradas18,93 euros.

CONFERENCIA

'Gastos militares y economía de guerra'. Juan Carlos Rois, uno de los mayores expertos en gastos y presupuestos militares del estado español. Este viernes a las 20.00 horas en el Ateneo Varillas el profesor hablará de la Economia de la Guerra, de los gastos militares, y del movimiento de objeción de conciencia.

LIBROS

Asamblea. El poeta Juan Carlos Mestre presenta su poesía reunida 1975-2025 titulada Asamblea, recientemente publicada por la editorial Galaxia Gutenberg. Este volumen recoge todos los libros del poeta publicados hasta la fecha, más un adelanto de su nuevo libro, El ciprés descapotable, y la primera traducción castellana de su libro en gallego 200 gramos de patacas tristes. En la Casona de San Feliz de Torío a las 19.30 horas.

Juan Carlos Mestre.DL

DONACIÓN DE SANGRE

El Corte Inglés. Donación de sangre en la sala de formación de El Corte Inglés. De 10.00 a 14.00 horas.

Ponferrada. La unidad móvil de donación de sangre se ubica frente a la Parroquia de San Ignacio en Ponferrada. onación de sangre as personas interesadas que no puedan acudir el día 27 pueden realizar su donación en el punto permanente habilitado en la ciudad ubicado en Centro de Salud Ponferrada IV (Cuatrovientos), de martes y miércoles de 15.00 a 20.30 h y jueves de 08.30 a 15.00 horas.

SÁBADO 28

MÚSICA

Giovanna Basile. Concierto de piano solo por la pianista italiana Giovanna Basile en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Giovanna BasileDL

Festival de música de Semana Santa. Este sábado, a las 19.30 horas y en el Monasterio, el Ayuntamiento de Carrizo, con la colaboración de la Cofradía Virgen de los Dolores y las Juntas Vecinales de Carrizo y La Milla del Río, organiza el X Certamen de Música de Semana Santa. El acto se cerrará con la participación de La Banda Municipal de música de La Bañeza.

MUSAC

Más visitas en Semana Santa. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), con sede en la capital leonesa, reforzará su oferta de visitas guiadas a las exposiciones durante la celebración de la Semana Santa, entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril. Actualmente pueden visitarse en el Museo las exposiciones Yoko Ono. Insound and Instructure y ¿No hay nada como el hogar? Colección MUSAC y durante la Semana Santa el espacio museístico abrirá en su horario habitual: de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes.

TEATRO

'Incandescentes'. La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) organiza en La Térmica Cultural una nueva jornada del programa «Incandescentes. E_ya». Circo, cultura y pensamiento», una propuesta que reúne reflexión y práctica escénica en torno al circo contemporáneo. La programación, de acceso libre hasta completar aforo, incluye una charla-coloquio y un cabaret que acercan al público las transformaciones del lenguaje circense, sus nuevas formas de creación y el diálogo entre artistas y espectadores. A partir de las 11.30 horas.

SEMANA SANTA

Villafranca del Bierzo. El pregón de Semana Santa se celebrará a las 20.00 en el Teatro Municipal Enrique Gil y Carrasco.

CONFERENCIA

'La conexión húngara'. Conferencia del fotógrafo e historiador Jesús Santander en la Fundación Vela Zanetti. A las 17.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

EXPOSICIÓN

'La Arquitectura de tierra hoy: patrimonio, educación y salud'. La exposición nace de la colaboración entre el grupo ítalo-japonés TMD — Terra Migaki Design —a través de la Asociación ESTEPA como su embajadora en España y Latinoamérica y sede en la localidad de Gordoncillo, el Ayuntamiento de Gordoncillo y su museo Mihacale. Se inaugura hoy a las 13.00 horas y permanecerá abierta hasta el 16 de mayo, en el horario habitual del Museo. De 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de miércoles a domingo.

Museo de MihacaleDL

'El abstrato'. La artista búlgara Yablena Petrova presenta su colección El abstracto en el museo de Santa Colomba de Somoza, un evento que promete mostrar su sensibilidad artística, dominio del color y la forma.

LIBRO

'Antología poética de la especie humana'. Presentación del libro de Juan Ángel Asensio en la librería Alejandría (calle Fajeros). A las 12.30 horas.

DOMINGO 29

CIRCO

'Malabaqué?'. La Pequeña Victoria Cen llega a la Térmica Cultural de Ponferrada a las 12.00 horas, un espectáculo unipersonal de malabares, acrobacias y humor.

Circo y danza.DL

Clase de combo. Clase a puerta cerrada en la sala Black Bourbon a las 18.00 horas (sólo alumnos de los centros colaboradores y Jam Session abierta a partir de las 19.30 horas para músicos amateur y alumnos de escuelas de música. Entrada gratuita con consumición mínima obligatoria.

MÚSICA

Orquesta Odón Alonso. Concierto de la Orquesta Sinfónica Ciudad de León «Odón Alonso» Aire español. Director artístico: Dorel Murgu. Solista y catañuelas: Tomás Martín.

TEATRO

‘El discípulo amado’. Un monólogo teatral para revivir y comprender de nuevo la palabra de Dios. Se ha elegido el personaje de Juan como el discípulo amado de Jesús ,porque en la sensibilidad de este apóstol se despierta la verdadera pasión y el sufrimiento de la muerte del hijo de Dios. Esta obra cuenta y transmite la pasión y muerte de Cristo tal y como San Juan lo relato en su evangelio. Nos deja los mismos mensajes de esperanza , refuerza nuestra fe e incluso anima a seguir como un nuevo creyente en aquel mensaje de amor que Jesús nos dejó. La propuesta teatral , suena a Semana Santa , huele a incienso y emociona como cualquier procesión de Fe cristiana. Todo a través del poder de la palabra , con la ayuda de la interpretación actoral que nos aviva cada emoción de aquellos días que marcaron la historia de la humanidad. El protagonista es Franz Gómez. En el Teatro Municipal de La Bañeza a las 19.00 horas. Entradas: 10 euros.

LUNES 30

MÚSICA

Concierto de primavera. La música sinfónica en el cine. Bajo la dirección de Manuel Alejandre Prada, la Orquesta Sinfónica de Ponferrada presenta un programa que hace un recorrido por la música sinfónica en el cine, en el que se incluyen piezas de películas como El discurso del Rey, 1492, La Conquista del Paraíso, El gran dictador, Amadeus, La Misión, El Padrino o Juego de tronos. Organizado por la Asociación Orquesta Sinfónica de Ponferrada y del Bierzo. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 15 euros.

EXPOSICIÓN

'Los maragatos de la puerta de San Pedro'. El Museo Casa Maragata de Santa Colomba de Somoza acogerá la exposición organizada por el Colectivo Egeria y la Fundación Carmen Pérez-Carro. La exposición estará abierta en Santa Colomba de Somoza hasta el 12 de abril. La inauguración es a las 13.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Cembranos. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas.

MARTES 31

DONACIÓN DE SANGRE

Mansilla de las Mulas. Donación de sangre en el centro de salud de 16.00 a 21.00 horas.

MIÉRCOLES 1

DONACIÓN DE SANGRE

La Virgen del Camino. Donación de sangre en la Unidad Móvil Plaza Humilladero de 15.45 a 21.15 horas.