La Semana Santa de Zamora no se reza en una hora

Entra estos días León en la vorágine de la Semana Santa. Pero al lado tiene vecinos. Y también tienen sus procesiones. Quien decide viajar a Zamora para ver su Semana Santa lo hace naturalmente con la esperanza de verse inmerso en el ambiente festivo que se respira en la calle, también con el deseo de participar en la emoción colectiva que transmiten algunas de sus procesiones, porque dejarse envolver por la provincia de Zamora y su Semana Santa, supondrá una feliz experiencia para el viajero.

La Semana Santa de la capital, declarada de Interés Turístico Internacional, y las de Toro y Bercianos de Aliste, de Interés Turístico Regional, encabezan el sinfín de estas representaciones que se celebran durante la Semana de Pasión.

La Semana Santa también está profundamente arraigada en Benavente y en el sentir de los benaventanos.

La Ermita de la Soledad, la Iglesia de Santa María de Azogue, la de San Juan del Mercado y la de la Virgen del Carmen tienen bellísimas imágenes. De ellas salen y vuelven las procesiones de Semana Santa.

Existen, y desde muy antiguo, tres cofradías: la Vera Cruz, el Santo Entierro, Jesús Nazareno, que procesionan imágenes como la de Jesús Nazareno de finales del siglo XVI, Jesús llevando La Cruz, La Virgen de La Soledad y la Virgen de Las Angustias que son de mediados del siglo XIX, la Crucifixión con un Cristo obra de Ramón Álvarez, etc.

Con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevas imágenes a las procesiones de Semana Santa, y en 1943 se crea la Cofradía del Silencio, que tiene como titular al Cristo de la Salud.

Las procesiones del Silencio del Miércoles Santo y la de Jesús Nazareno en la madrugada del Viernes Santo son muy populares ya que las imágenes que se procesionan, El Cristo de la Salud y Jesús Nazareno, son muy veneradas por los benaventanos.

El momento más culminante de la pasión benaventana es durante la Magna Procesión del Santo Entierro que se celebra el Viernes Santo. En ella desfilan todas las cofradías acompañando a 10 de los pasos más representativos de la Semana Santa.

Declarada de Interés Turístico Regional en 2011, se caracteriza por su sobriedad y emotividad. Fruto de una profunda y arraigada religiosidad, las gentes de este pueblo han sabido conservar intacta la tradición de representar cada año la pasión y muerte de Cristo. Y lo hacen con tal autenticidad y fervor que incluso los cofrades que desfilan en la procesión del Santo Entierro visten su propia mortaja.

El ambiente que respiran los espectadores es de un realismo y fuerza casi inconcebible en estos tiempos.

En Bercianos de Aliste a primeras horas de la tarde el pueblo se congrega en torno de la iglesia, donde ante una imagen de Cristo crucificado tiene lugar el sermón del Descendimiento. Desde una escalera, dos sacerdotes proceden a descolgar la imagen articulada de Cristo y lo introducen en una urna de cristal. Los penitentes inician entonces el cortejo fúnebre que les conducirá subiendo por una empinada cuesta hasta el Calvario, donde un coro popular entona «Las cinco llagas» y el «Miserere «, y se efectúa la reverencia ante las cruces.

Los cofrades visten túnica y medias blancas, la mortaja que les acompañará en su último viaje y que ha sido tejida por las novias al prometerse en matrimonio. Les siguen los hombres maduros cubiertos con las capas pardas propias de la tierra, uno de los cuales va pidiendo limosna para el entierro de Cristo.

Tras la reverencia, la procesión regresa a la iglesia donde se deposita la urna de cristal, con el cuerpo de Cristo.

La Semana Santa de Fuentesaúco es la más importante de la comarca de La Guareña y una de las más interesantes de la provincia. Su cofradía de los Nazarenos, con sus trajes morados, corona de espinas, soga al cuello y gran cruz, la marca profundamente, sobre todo en sus procesiones del Jueves y Viernes Santo. Su vía crucis, a altas horas de la noche siguen sobrecogiendo a quienes los contemplan y siguen.

De gran importancia es también la Semana Santa de Villalpando y Castroverde. En ambos casos se trata de procesiones y cofradías con una fuerte influencia franciscana.

Las magníficas tallas que desfilan, las estrechas e históricas calles por las que procesionan –como es el caso de Villalpando en que algún desfile atraviesa los muros de la villa por la bellísima puerta de San Andrés— y la participación popular, las hacen del máximo interés.

Los pasos procesionales de Puebla de Sanabria son tallas barrocas (S. XVII/XVIII): La Oración del Huerto, Cristo atado a la columna, Nazareno, Cristo Resucitado, Cristo Crucificado, La Dolorosa, La Soledad y San Juanico. Entre todos ellos destaca por su valor artístico el Cristo Crucificado. Se trata de una talla articulada y de una gran naturalidad de formas; siendo la figura que aporta mayor realismo.

Gran interés presentan también las Semanas Santas de Alcañices, Fermoselle, Coomonte, Manganeses de la Lampreana, Malva, Villardeciervos, Fuentelapeña o Carbajales.