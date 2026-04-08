El disparo que mató a un general y bautizó un pueblo del Bierzo con vino

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Este pueblo de León, situado en el corazón del Bierzo, es un municipio atravesado por la historia épica y una tradición vitivinícola legendaria. En Cacabelos, el 3 de enero de 1809, un disparo fatal en el puente sobre el río Cúa fue tan decisivo como para cambiar el curso de la Guerra de la Independencia Española, mientras que su nombre evoca recipientes ancestrales ligados al vino.

La batalla que forjó su leyenda

Durante la Guerra de Independencia, el ejército británico de Sir John Moore, retirándose en dirección hacia La Coruña, fue perseguido por las tropas napoleónicas del mariscal Soult. El 3 de enero, en la localidad de Cacabelos, se libró una contienda clave en el puente del Cúa: los ingleses, tras una arenga de Moore contra saqueos y borracheras en Bembibre, León, resistieron la carga francesa.

El general Colbert-Chabannes fue asesinado por un disparo en la frente, posiblemente disparado por un tirador inglés. Este hecho desmoralizó a las tropas francesas. Sin un vencedor claro y unos 200 muertos contados por cada bando, la batalla facilitó la evacuación británica. Moore moriría solo días después en Elviña.

Origen del nombre de Cacabelos: ¿olla de vino?

El topónimo de Cacabelos deriva de caccabus o cacabelos latinos, ollas o cálices de barro, por su forma de hondonada rodeada de montes como el Castro Ventosa. Documentos lo citan como Cacavelos (circa 1130), ligado al monasterio de Carracedo desde el siglo X.

Con sus más de 4.000 habitantes, Cacabelos se consolida como el epicentro de la Denominación de Origen Bierzo, liderada por la uva mencía en sus 2.500 hectáreas de viñedo. La XXVIII Feria del Vino DO Bierzo, prevista del 24 al 26 de abril de 2026 en la Plaza Mayor, reunirá unas 20 bodegas con catas, concursos y conciertos, transformando el pueblo en un escaparate primaveral del mencía.

Una ruta por un día en Cacabelos

Puedes comenzar en la Plaza de San Lázaro, con un pozo medieval y hospital jacobeo, repleto de casas populares. Luego, baja por Calle Santa María, arteria peatonal con escudos heráldicos, vieiras en el suelo y puertas medievales. Enseguida, visitaremos la Iglesia de Santa María y la Ermita de San Roque, que data de finales del siglo XVI. Sube al Santuario de Las Angustias. En su interior se encuentra la imagen de la patrona de Cacabelos, la Virgen de la Quinta Angustia, fechada en 1764.

Otros sitios de interés: el Puente Mayor del siglo XVI, donde cayó el general Colbert, la playa fluvial del Cúa, el Museo del Vino en la Avenida de la Constitución y su Museo Arqueológico. Por último, te recomendamos que subas al Castro Ventosa, con murallas prerromanas y vistas a viñedos.