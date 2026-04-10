Agenda de León: toda la programación hasta el 17 de abril

VIERNES 10

LIBRO

'Los últimos hijos de Bodo'. El escritor David Henales presenta su novela histórica Los Últimos Hijos de Bodo a las 1900 en la librería Pastor. El libro fue seleccionado como candidato a Mejor Autor Novel en los XVI Premios Hislibris de Literatura Histórica en 2025 y narra las guerras cántabras y astures en el norte de la península ibérica, centrándose en el asentamiento de Lancia y la alianza de los clanes frente a Roma.

MÚSICA

'Los amigos de Falla'. VI Curso de Música Española. Concierto de piano a cuatro manos a cargo del dúo Bégaudeau. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León. Entradas: 4€ en taquilla 30 minutos antes del comienzo. 50% de descuento para la comunidad universitaria presentando carnet + DNI.

Piano a cuatro manos. Actuación del dúo italiano Monachino-Gambuzza en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Dúo de piano.DL

'Los sonidos de primavera'. La Fundación Cerezales Antonino y Cinia organiza el festival Sonidos de Primavera de 2026 con tres nuevos conciertos. A lo largo del mes de abril se escucharán tres propuestas musicales de carácter diferenciado y contemporáneo. Hoy abre a las 19.00 horas el festival el violonchelista Carlos Vidal en la Iglesia Parroquial de Villanueva del Condado. El músico valenciano presenta un concierto para violonchelo solo donde recorre tres siglos de historia.

Comienzan 'Los sonidos de primavera'.DL

TEATRO

'La flor del cante'. A las 20.00 horas, el Salón de Actos del Colegio PP. Agustinos se convertirá en el escenario de una propuesa cultural con el espectáculo La Flor del cante; el alma de la copla, de la mano del reconocido intérprete David Pérez.

David Pérez.DL

'Love está en el aire'. Love está en el aire es el espectáculo del cómico y actor David Amor. El pontevedrés con las manos más grandes habla de sus nuevas inquietudes sin dejar de lado una de sus últimas pasiones: los aeropuertos. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 12 euros.

David Amor.DL

'Pereira cuenta'. La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de León acogerá a partir de las 19.30 horas de este viernes la representación Pereira cuenta, un homenaje poético, teatral y musical al recordado escritor villafranquino Antonio Pereira de la mano de su paisano y discípulo Juan Carlos Mestre. Poeta y artista visual, Mestre es una de las figuras claves del panorama poético contemporáneo que ha recibido premios como el Nacional de Poesía, el Adonáis o el Premio de la Crítica, entre otros tantos reconocimientos.

«Fuego Salvaje». Desde una sensibilidad tan arriesgada como cualquier deporte extremo, Wilbur presenta, a corazón abierto, una historia real y arrebatadora. En el Auditorio Ciudad de León este viernes 10 de abril a las 20.00 horas. Entrada: 15 euros.

Wilbur estará en el Auditorio.DL

EXPOSICIÓN

Adolfo Álvarez Bathe. Nueva exposición en la galería Ármaga (Alfonso V, 6) que se inaugura hoy a las 19.30 horas y permanecerá abierta hasta el día 9 de mayo.

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de Órbigo. Donación de sangre en el antiguo consultorio de 16.15 a 20.45 horas.

SÁBADO 11

LIBRO

'El apodo del padre'. Patricia García Herrero presenta hoy en la librería El Guardián de los Libros, en la calle Señor de Bembibre, su segundo libro El apodo del padre. La trama sigue a Freda, una mujer de cuarenta años que, tras sufrir una crisis personal y económica en 2008. A las 12.00 horas.

'A ciegas'. Presentación de la colección A ciegas de la editorial Barret. Con presencia de sus editores. Sala de Exposiciones «César Ordóñez». Ateneo Cultural El Albéitar a las 12.30 horas.

'Efímero inventario de ídolos'. Presentación de Efímero inventario de ídolos (Ediciones Menguantes, 2026) de González Macías, en conversación con la escritora y periodista Raquel Peláez. En la sala de exposiciones César Ordóñez. del Albéitar a las 18.00 horas.

'Hoy'. Presentación de Hoy (Lumen, 2025) de Agustina Guerrero, en conversación con la editora Lía Peinador. En la sala de exposiciones César Ordoñez del Albéitar. A las 19.00 horas.

MÚSICA

Violín y piano. XX Ciclo de Maestros Internacionales en el Centro Cultural Unicaja en la calle Santa Nonia nº 4. Actuación del dúo de violín y piano con Miguel Borrego e Isabel Dobarro. A las 19.30 horas.

Isabel Dobarro.DL

Amann & The Wayward Sons. La banda bilbaína actúa hoy en el escenario del Babylon. Cuarteto del que forman parte Israel Santamaría a los teclados, Jon Ander Madina al bajo y voz, y Txema Arana a la batería, el conjunto exhibe una solvencia técnica forjada bajo el calor de los amplificadores al límite, manteniendo viva la llama de un género que ignora las modas para centrarse en el alma. A las 21.00 horas. Entrada: 18 euros.

Banda que actuará en el Babylon.DL

ABBA. ABBA The New Experience se ha consolidado como una de las bandas tributo de mayor éxito. Hoy actúan en el Auditorio Ciudad de León a las 21.00 horas. Localidades desde 30 euros.

TEATRO

'Magdalena, la otra Frida'. Magdalena, la otra Frida, espectáculo de técnica mixta, con actores, títeres de mesa realizados con objeto de pintor, música y dibujo en vivo, dirigido a menores, que trata sobre la infancia de Frida Kahlo. En el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 7 euros.

Magdalena, la otra Frida.DL

DOMINGO 12

CINE

La espada de las tormentas. Ciclo de cine temático en torno a la exposición Goya-Hellboy, una inconografía de monstruos, por Stéphanes Levallois. En el teatro El Albéitar a las 17.00 horas. Después habrá coloquio y a las 19.15 se proyectará La sangre y hierro (Víctor Cook, Tad Stones, 2007), tras la que continuará otro debate.

CÓMIC

'Lo sabes aunque nadie te lo ha dicho'. Presentación del Cómic Lo sabes aunque no te lo han dicho (Astiberri Ediciones, 2024) de Candela Sierra ganadora del Premio Nacional del Cómic 2025 y del Premio Autora Emergente de ACDcómic 2025, en conversación con Alicia Elektra. En la sala de exposiciones César Ordóñez del Ateneo Cultural El Albéitar. A las 12.30 horas.

TEATRO

'La niña Jaguar'. Coproducida por la compañía española Titiriteros de Binéfar y la brasileña Mosaico Cultural, llega La Niña Jaguar al Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 7 euros.

'La niña Jaguar'.DL

FERIA

Productos de León. La III Feria de Productor y Tradiciones leonesas tendrá lugar este domingo en Villaquilambre, en el Ceip Los Adiles de Villaobispo.

LUNES 13

MÚSICA

The Dharma Chain. The Dharma Chain, una de las bandas más estimulantes de la nueva ola psicodélica internacional. Actúan hoy en El Gran Café a las 21.30 hopras. Entradas: 13 y 15 euros.

CONFERENCIA

'Rogelio Villar. Obra sinfónica completa'. «Rogelio Villar. Obra sinfónica completa» es el título de la conferencia concierto que tendrá lugar en el Instituto Leonés de Cultura (ILC) en torno al compositor Rogelio Villar que será impartida por el director de orquesta, musicólogo, docente, divulgador e investigador José Luis Temes en el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio de León, y en la que los pianistas Julia Franco y Héctor Sánchez Ruiz interpretarán piezas seleccionadas del amplio repertorio del autor. El evento, de carácter gratuito, tendrá lugar a las 18.30 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo del salón de actos del Hospital de 08.45 a 14.15 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

MARTES 14

CINE

'Un americano en París'. Dirigida por Vincente Minnelli en 1951. Interpretada por Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant, Georges Guétary, Nina Foch, y Ernie Flatt. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

CONFERENCIA

'Guerras por el petróleo y transiciones fallidas'. El acto Guerras por el petróleo y transiciones fallidas, cuenta hoy con la intervención de Antonio Turiel, científico del Insituto de Ciencias del Mar-CSIC. El acto se enmarca dentro una gira, que mas de 30 científicos y activistas van a desarrollar la semana próxima por todo el Estado, con un mensaje consensuado entre todos ellos sobre la crisis energética, climática y económica en la que nos encontramos, así como propuestas para enfrentarla. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 19.00 horas. Organizado por la coordinadora en Defensa del Territorio y ARBA.

Antonio Turiel Martínez durante su última conferencia en León, en la ULE.virginia morán

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo del salón de actos del Hospital de 08.45 a 14.15 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El punto fijo de donación de sangre está en el centro de salud José Aguado en horario de mañana y tarde.

MIÉRCOLES 15

TEATRO

'El barbero de Picasso'. Comedia que toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris desde 1948. Interpretada por Antonio Molero, Pepe Viyuela, Mar Calvo y José Ramón Iglesias. Dirigida por Chiqui Carabante. En el Teatro Bergidum de Ponferrada hoy y mañana a las 20.30 horas. Entrada: 17.50 horas.

Una escena de 'El barbero de Picasso'.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Wacker. Donación de sangre en el servicio médico de 08.45 a 14.15 horas.

JUEVES 16

CONFERENCIA

'¿Sabes como funcionan la inmunidad artificial y natural?'. Xavier Uriarte, médico especialista en rehabilitación, ofrece una conferencia en el Palacio del Conde Luna a las 19.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

'La ciudad de los 15 minutos'. La Térmica Cultural de Ponferrada acogerá hoy y mañana 17 de abril el III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial. Durante la primera jornada de hoy Sara Aagesen mantendrá un diálogo con Carlos Moreno, profesor de la Universidad Sorbona de París e ideólogo del concepto de la «Ciudad de los 15 minutos / Territorio de la media hora».

DONACIÓN DE SANGRE

La Balinesa. La unidad móvil de los donantes de sangre de León se trasladará de 09.45 a 13.15 horas. El punto fijo de donación de sangre está en la segunda planta del centro de salud situado en José Aguado y con horario de mañana y tarde.