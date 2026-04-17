Restaurante Mesón Celso: El templo de la más deliciosa tortilla

Referirse al Mesón Restaurante Celso es hacerlo a un templo de la buena cocina, de platos tradicionales con materias primas de primera calidad y, sin duda a la tortilla, un plato que le ha dado merecida fama y que encabeza su propuesta culinaria para cada comensal que abre sus puertas en el barrio Húmedo y se adentra en un local en el que comer es toda una delicia. Así desde hace casi seis décadas.

Con la gastronomía leonesa marcando el paso sus afamadas tortillas constituyen esa joya culinaria que nadie debe perder de saborear. Pero no es la única delicia para disfrutar en un establecimiento con historia y buen gusto. Las mollejas guisadas, las croquetas de jamón ibérico, el picadillo o las morcillas forman parte también de esa propuesta que en el Mesón Restaurante Celso encuentra cabida los fines de semana (viernes, sábados y domingos) y festivos. Y desde mayo ampliada a todos los días. De 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 24.00 horas para mostrar una esencia que sale de su cocina en la que no faltan las ensaladas con los pimientos del Bierzo o los puerros de Sahagún como parte importante de su materia prima y donde los embutidos de la Montaña Central Leonesa también gozan de un importante predicamento. Desde la cecina al jamón o el chorizo.

Por Celso han pasado miles de comensales a lo largo de esos casi 60 años de sabrosa vida. Y entre ellos algunos de sobresaliente fama como Armando Manzanero (es famosa su frase respecto al restaurante-mesón: ‘Reconforta el espíritu y alimenta el alma’), Los Panchos, Mocedades y otros muchos que han entrado buscando la esencia de la cocina leonesa y han encontrado la mejor respuesta. Porque el Mesón Restaurante Celso tiene esas cosas, que enamora al paladar y el estómago. Que reconforta con su deliciosa gastronomía.

Dirección: Calle Zapaterías, 17. León Teléfono reservas: 987 252 353