Agenda de León: toda la programación hasta el 30 de abril

VIERNES 24

TEATRO

El show de Miguel Miguel. Acojonado es el nuevo show de Miguel Miguel, en el que recupera todas sus experiencias vividas en todos estos años. Actuación en el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entradas: 22 euros.

El show de Miguel.Dl

DONACIÓN DE SANGRE

Navatejera. Donación de sangre en la casa de cultura de Navatejera de 16.00 a 21.00 horas.

EXPOSICIÓN

'Superviviente desde Gaza'. La plataforma El Bierzo Solidario Con Palestina, inaugura la exposición fotográfica Superviviente desde Gaza que tendrá lugar hoy a las 11.00 horas en el Museo Marca de Cacabelos y permanecerá abierta hasta finales de mayo.

MÚSICA

Música tradicional leonesa. Concierto de música tradicional leonesa organizada por el Orfeón Leonés. En el Auditorio Ciudad de León a las 19.00 horas. Acceso con invitación.

The Lost Invaders. Concierto de The Lost Invaders. En la Sala Black Bourbon a las 22.00 horas. Entrada: 10 euros.

CONFERENCIA

Toponimia y tradición oral. El club de lectura La senda del Lago organiza la conferencia coloquio sobre Toponimia y tradición oral en Carucedo, médulas, borrenes o lago, que impartirá el investigador y escritor Fernando Bello Garnelo. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

SÁBADO 25

DANZA

Et Suseia Danza. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza, el Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada acogerá, a las 20.30 horas, el espectáculo de Et Suseia Danza titulado O que non se ve, donde mezclan tradición con modernidad en una unión de la danza gallega con la danza contemporánea. Estas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Et Suseia Danza.DL

TEATRO

¡Chan, Chan, Chan! IV Festival Iberoamericano «La senda del títere». A partir de 4 años. Esta es la historia de tres hermanas chanchitas que a la hora de dejar su hogar deciden hacer un plan para cambiar, de una vez por todas, la tan conocida historia. En el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 7 euros.

Espectáculo de títeres.DL

'Vamos a buscar un monstruo'. Una aventura para los más pequeños donde el humor, los diferentes lenguajes, inglés, lengua de signos, la música y los objetos cobran vida para crear mundos imaginarios. Musical para niños y niñas a partir de 3 años. En la Casa de Cultura de Laguna de Negrillos a las 19.00 horas.

'Marcela'. Marcela es uno de los personajes más célebres de Cervantes. Tres creadoras actuales, Leticia Dolera, Celia Freijeiro y María Folguera, recalan en el Teatro Gullón de Astorga este sábado 25 de abril a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros. Producción de la Sociedad Cervantina.

Teatro Gullón de Astorga.DL

MÚSICA

Vibra Mahou Fest León. El festival Mahou Cinco Estrellas arrancará a las 15.00 horas con diez horas de música en directo en la que se darán cita algunas de las bandas y artistas más destacados del panorama actual en el Palacio de Congresos. Como broche de oro, tendrá lugar una post-party con acceso gratuito hasta completar aforo en el Club Carta Blanca, uno de los espacios de referencia de la ciudad, y contará con la sesión DJ de Carlos Elías, conocido como Dr. Rock y guitarrista de Alcalá Norte.

Fórmula V. El grupo con 55 años de éxitos. Con Paco Pastor a la cabeza, fundador, líder y alma de la banda, Fórmula V son padres de canciones que perduran a través de los años y las modas, y que forman parte de la memoria histórica del Pop en los países de habla hispana. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entradas desde 44 euros.

Grupo Fórmula V.DL

Six to Fix y Mösz. Actuación en la Sala Black Bourbon a las 21.30 horas. Entrada: 10 euros.

DOMINGO 26

DANZA

Meraki Cía. El Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada será escenario de otra actuación enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Danza. A partir de las 12.00 horas será el turno para Meraki Cía. con Sinfonía de cuerda y viento para Epicuro, un espectáculo de danza teatro en clave clown donde las danzas urbanas y contemporánea serán protagonistas. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Meraki Cía.Dl

BAILE

Clase de combo y Jam Session. Clase a puerta cerrada a las 18. 00 horas (solo alumnos de los centros colaboradores), y Jam Session abierta a las 19. 30 horas (para músicos amateur y alumnos de escuelas de música), En la sala Black Bourbon a las 19.30 horas.

TEATRO

'Mundo bilina'. IV Festival Iberoamericano 'La senda del títere'. Libros de brujería, tarántulas, espejos que reflejan con retraso, una peluca hecha de lombrices, una muñeca con cerebro de sapo y un globo terráqueo al revés: todas esas cosas guardan Bilina en su cuarto. Teatro recomendado a partir de los 5 años. En el Teatro San francisco a las 12.00 horas. Entrada: 7 euros.

'Mundo bilinia'DL

'Lazos de sangre'. 'Lazos de Sangre' en el Teatro Benevívere a las 20.00 horas. Entrada: 3 euros. Está incluida en el programa de Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León.

CONFERENCIA

'Crónicas de una vuelta al mundo en bicicleta'. La Casa de la Cultura de Toreno acogerá a las 18.30 horas, la charla Crónicas de una vuelta al mundo en bicicleta, impartida por el cicloviajero solidario Néstor Yuguero, nacido en Uruguay y residente en España desde hace 25 años, los últimos diez en El Bierzo.

MÚSICA

Sonidos de primavera. El instrumentista Xisco Rojo ofrece hoy un concierto en la Fundación Cerezales dentro del programa Sonidos de Primavera. Presentará su disco Seaward On The Waves. Sonarán guitarras acústicas y eléctricas, Oud y Weissenborn. Adjunto a este correo encontraréis una nota de prensa más extensa como un conjunto de fotografías para ilustrar la entrada o el apartado en la agenda de fin de semana. A las 12.30 horas.

Xisco Rojo.DL

LUNES 27

DONACIÓN DE SANGRE

Laguna de Negrillos. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.15 a 20.45 horas.

DANZA

Coreógrafos del siglo XXI. Obras ganadoras y finalistas del Certamen Internacional de Coreografía en Danza Burgos & Nueva York 2025, 24 edición de este certamen, que se llevó a cabo en Burgos y en diferentes localidades del Camino de Santiago a su paso por Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia País Vasco del 8 al 26 de julio de 2025. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 6 euros.

CONFERENCIA

'El papel de la Guardia Civil ante actuaciones NRBQ'. El salón de Actos del Ayuntamiento de León (Calle Alfonso V) acoge a las 20.00 horas una conferencia sobre El papel de la Guardia Civil ante actuaciones NRBQ (incidentes provocados por agentes Nucleares, Radiológicos, Biológicos o Químicos), que será impartida por el Teniente Álvaro Pinto González, en una jornada en la que se conmemora el cuarenta aniversario del accidente nuclear ocurrido en la central de Chernóbyl.

Accidene de Chernóbyl.DL

MARTES 28

CINE

'Candilejas'. Película dirigida por Charles Chaplin en 1952. Interpretada por Charles Chaplin, Claire Bloom, Nigel Bruce, Sydney Chaplin, Norman Lloyd, Buster Keaton. Un viejo payaso (Charles Chaplin), después de evitar el suicidio de una joven bailarina (Claire Bloom), no sólo la cuida, sino que, además, se ocupa de enseñarle todo lo que sabe sobre el mundo del teatro para hacerla triunfar. Último y melancólico film americano de Chaplin. en el Tearo San Francisco a las 20.00 horas. Entradas: 4 euros.

Una escena de 'Candilejas'.DL

DONACIÓN DE SANGRE

E. Leclerc. La unidad móvil se desplaza a la superficie comercial situada en Trobajo del Camino de 15.45 a 21.15 horas.

MIÉRCOLES 29

DONACIÓN DE SANGRE

Calle Ramón y Cajal. La unidad móvil se desplaza a la esquina con la calle La Torre de 15.45 a 21.15 horas.

DANZA

Taller de danza inclusiva. Taller de Danza Inclusiva De barrio barrio (profesores y alumnado) y Emmudae 'Hollywood 2' (Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas). En el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Acceso con invitación.

Danza inclusiva.Virginia Moran

MÚSICA

Concierto de piano. El pianista Martín Arias ofrece un concierto de piano en el auditorio Ángel Barjas del Conservatorio de Música de León a las 17.30 horas.

JUEVES 30

DESFILE

Cáncer de mama. La Asociación Leonesa de Cáncer de Mama (Almom) celebra un desfile de lencería y baño, un evento benéfico, diseñado para recaudar fondos y apoyar a las personas afectadas por el cáncer de mama. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en las instalaciones del Hotel Barceló León Conde Luna. La aportación mínima de entrada es de 2€.

Carrera de la mujer.Peio García

TEATRO

'Fronteras en el aire'. Fronteras en el aire es la segunda entrega de la trilogía Geografía flamenca del pensamiento, que firma el director y coreógrafo Ángel Rojas desde el sello artístico Ángel Rojas Dance Project. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros.

Fronteras en el aire.DL

'Danza de la vida breve'. Un viaje no lineal por el universo de Federico García Lorca. En el hall de la Facultad de Filosofía y Letras a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros que se compra en la puerta antes de la función o previamente en Librerías Universitarias y León Café Rock.

DANZA

Escuelas y academias de danza. Participan la Escuela de Baile Melanie Cras Danza, Infinity Dance Studio, Emotion Dance Academy, Coppelia León Escuela de Danza y Escuela de Danza Camino López. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Entrada con invitación.