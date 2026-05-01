Agenda de León: toda la programación hasta el 7 de mayo

VIERNES 1

MÚSICA

Álex Fernández. Alex Fernández llega a León para presentar Voz de mi sangre Tour, una gira muy especial con la que el joven artista mexicano rinde homenaje a su herencia musical y, al mismo tiempo, consolida una identidad propia dentro de la música mexicana contemporánea. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Entrada: 40 euros.

Cartel del concierto de Álex Fernández.DL

Festival de primavera. XXX Festival de Primavera que se celebrará en la Sala Cultural Rio Selmo de Ponferrada a las 20.00 horas. Participarán la Coral Solera Berciana y la Coral Coro Santiaguin de Langreo.

Gonzalo Jesús González. Concierto de piano en la sala Eutherpe (Alfonos V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Gonzalo Jesús González.DL.

ILUSIONISMO

Peio Rivas, déjà vu. Espectáculo en el que el tiempo puede pararse, que los pensamientos se repiten sin razón, y que los sueños a veces se disfrazan de recuerdos. En el Teatro San Freancisco a las 17.30 horas y a las 20.30 horas. Entrada: 25 euros.

El ilusionista Peio Rivas.DL

DÍA DE LA BICI

Castrotierra. El Ayuntamiento de La Bañeza celebra la tradicional jornada del 1 de mayo en el Santuario de Castrotierra, una cita de marcado carácter histórico-cultural que forma ya parte de la identidad social de la ciudad. En la presente edición, los actos tendrán lugar en la explanada del Santuario de Castrotierra, comenzando con la celebración de la Santa Misa a las 13.00 horas. A continuación, se desarrollará una comida de convivencia entre los asistentes, finalizando la jornada con un sorteo de regalos entre las personas inscritas. Las inscripciones podrán formalizarse hasta el día 30 de abril en el Ayuntamiento, en horario de 09.00 a 14.00 horas. El mismo día 1 de mayo será posible inscribirse en la Plaza Mayor, entre las 10.00 y las 11.00 horas.

VINO

Blancomántico. El Barrio Romántico acoge hasta el 3 de mayo la tercera edición de una iniciativa de la Denominación de Origen de León de apoyo a la hostelería para divulgar las cualidades de la variedad albarín. Veintisiete bares de ese entorno urbano se han sumado a la iniciativa.

ALMANZA

Fin de semana de cuentos. El Ayuntamiento de Almanza organiza la tercera edición de la Feria de Cuentos, que contará además con un mercado artesanal, comida y helados y actividades dirigidas a todos los públicos.

ASTORGA

Mucho queso. La Feria del Queso de Astorga durará hasta el 3 de mayo. Coincidiendo con el puente, la avenida Mérida Pérez se transformará en un auténtico paraíso para los amantes del queso, reuniendo a productores, expertos y visitantes en torno a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía.

Feria del queso de Astorga.María Fuentes

SÁBADO 2

MÚSICA

Látigo Mantra e Iboreh. Látigo Mantra e Iboreh se suben juntos a un escenario para ofrecer rock alternativo y la electrónica se dan la mano. Concierto en Sala La Vaca de Ponferrada a las 21.00 horas. Entrada: 9,36 euros.

Festival de música coral. Con motivo de la celebración del Día Europeo de la Música, un año más la Coral El Bierzo Canta de Ponferrada organiza el Festival de Música Coral Popular con el deseo de poner en valor el patrimonio musical, no solo de nuestra comarca, sino también de otras localidades tanto nacionales como internacionales.En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Música coralDl

Alejandro Pérez Calzadilla. Concierto de piano a las 19.30 horas en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). Entrada: 5 euros.

Alejandro Pérez.DL

Victorias. Banda de la nueva escena nacional que presenta su nuevo álbum Emocional (Lunar Discos 2025), un trabajo que refuerza su distintivo impacto emocional y lírico. En la sala Black Bourbon a las 21.30 horas.

TEATRO

Concilio de Coyança. La Asociación Cultural El Trovador Leonés, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, realizará la recreación histórica del Concilio de Coyança en el Auditorio Municipal Maestro Rodrigo A. de Santiago de Valencia de Don Juan. A las 19.00 horas el desfile saldrá de la plaza Salvador, lugar donde se encontraba la iglesia que albergó el Concilio en 1055. La comitiva continuará hacia el castillo y delante de él habrá una recreación histórica. La Semana Cultural de Valencia de Don Juan regresa del 2 al 9 de mayo con un amplio programa de propuestas culturales que abarcan música, teatro, tradición y actividades educativas, en una cita ya consolidada en el calendario coyantino.

TALLER

‘Nociones de botánica sobre plantas silvestres en flor del entorno’. La Asociación de Amigos y Amigas de Santiagomillas organiza el taller Nociones de botánica sobre plantas silvestres en flor del entorno a las 17.00 horas, en el Casino, situado en el Barrio de Abajo de Santiagomillas.

DOMINGO 3

MÚSICA

Rosalía Gabriel de Miguel. Concierto de piano de Rosalía Gabriel en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.00 horas. Entrada: 5 euros.

Rosalía GabrielDL

LUNES 4

MUSICAL

'Jesús, el compañero perfecto'. En el año 2050, Eva, la protagonista, acaba de recibir un robot humanoide que la acompañará en su día a día. Espera de él, ser el compañero perfecto, sin embargo, se dará cuenta de que el corazón de las personas necesita de algo más, que no te lo puede dar un robot. Un musical sobre la inteligencia artificial. En el Auditorio Ciudad de León a las 17.30 horas y a las 20.00 horas. Entrada: 12 euros.

Cartel dl musical.Dl

DONACIÓN DE SANGRE

Facultad de Biología. Donación de sangre en la sala de exposiciones de 09.00 a 14.00 horas.

MARTES 5

DONACIÓN DE SANGRE

Campus universitario. La Unidad Móvil se colocará frente a cafetería central de 09.00 a 14.00 horas.

MIÉRCOLES 6

EXPOSICIÓN

'Hilando el caos'. El Hall Transformado vuelve a Filosofía y Letras con Hilando el caos de Cristina Hurtado. La instalación de la arquitecta granadina ocupará la Facultad de Filosofía y Letras desde el 6 de mayo hasta el 17 junio. Esta obra se presenta como una estructura viva y colaborativa que busca la unión de estudiantes y visitantes frente a la situación de inestabilidad actual.

Cristina Hurtado.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial. En el hall del salón de actos de 09.00 a 14.00 horas. El punto fijo de donación está en José Aguado en horario de mañana y tarde.

MÚSICA

Diego Jiménez. Concierto de violonchelo y piano. Concierto en el conservatorio Cristóbal Halffter a las 19.30 horas. Temporada Juventudes Musicales. Entrada libre.

Diego JIménez.Dl

MUSAC

Visita guiada. La Fundación Isadora Duncan propone una visita guiada al Musac para mujeres migrantes, con la que intenta combinar arte y reflexión, recorriendo la exposición de Yoko Ono: Insound and Instructure, una propuesta en la que la artista consigue que las personas sean sujetos activos que no sólo observan, sino que imaginan, deciden y sienten convirtiéndose en parte esencial de la obra. La visita guiada será hoy a las 18.30 horas y para asistir es necesaria la inscripción acudiendo a la sede en Avda Reino de León 12 E1 1º, llamar al teléfono 987 26 14 49, mandar un mensaje a través de WhatsApp al número 987 95 28 02 ó escribir un email a se.nacnudarodasi@ardnas.

LIBROS

‘Dolores Fernández Geijo. Tejedora de urdimbres, vientos y palabras’. Obra literaria coordinada por Mercedes G. Rojo. Presentación en el Ateneo Cultural El Albéita a las 19.00 horas.

JUEVES 7

DANZA

'Romance sonámbulo'. Título de uno de los poemas de Federico García Lorca. Idea, dirección y coreografía: Antonio Najarro. Composición musical: José Luis Montón. Dramaturgia: Alberto Conejero. Música en directo. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.l30 horas. Entradas: 20 y 14 euros.

CINE

'Full Monty'. El Colegio de Economistas de León regresa con esta actividad cultural, que en su 3ª edición ofrece la proyección de distintas películas de contenidos relacionados con la economía y las finanzas. Hoy se proyecta «Full Monty» dirigida por Peter Cattaneo en 1997. En el Teatro San Francisco a las 19.30 horas.

Una escena de 'Full Monty'Dl

DONACIÓN DE SANGRE

IES Fernando de Castro. En la sala de dirección del centro de Sahagún de 09.15 a 13.45 horas.

MÚSICA

Violín y piano. Dúo de violín y piano con Javier Comesaña, violín, y Enrique Lapaz, piano. En el centro cultural Unicaja en Santa Nonia a las 19.30 horas.