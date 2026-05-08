Gordoncillo: Donde la cultura es fiesta

La cultura como fiesta que se comparte, en la que se ensalzan las costumbres que hacen arraigar la identidad, donde se celebra la fraternidad de un pueblo, tremola en Gordoncillo. Esta bandera, que se alza como seña identificativa del municipio, se luce este fin de semana en la romería de San Gregorio. El espacio se repite en el tiempo, año tras año, para celebrar la hermandad de la tierra por la senda que describen los pendones, con el santo seguido por los deudos y visitantes, hasta alzarse en el esplendor de los campos que bendice ya la primavera. Allí, al amparo del viñedo del Cervato, se celebran los lazos de comunidad que unen a una de las zonas con la oferta cultural más interesante de la provincia.

La romería de San Gregorio sirve de excusa para conocer Gordoncillo. El programa se abre este sábado a las 09.00 horas con la diana floreada con cohetes y voladores. El reclamo aventará sobre las 10.00 horas el levantamiento de pendones y reposteros, antes de que a las 12.00 horas se les reciba junto a dulzaineros y grupo de bailes para entrar a la misa a las 13.30 horas. Con el podéis ir en paz del cura arrancará la procesión hasta los campos, alineanadas las banderas de los pueblos para cumplir con el rito de la romería, como mandan las tradiciones heredadas de los antepasados. Como entonces, habrá degustación de productos de la tierra. Como siempre se acompañará con el vino de la Denominación de Origen León-Gondonzello, emblema municipal, para alargar la sobremesa que enlazará con los bailes regionales, previstos para las 18.30 horas, en la plaza Mayor.

No se vayan. Si lo hacen, vuelvan el domingo para saborear todo lo que ofrece la oferta de Gordoncillo. Para disfrutarlo, tras pasear por sus calles y asomarse al escaparate de los campos en los que se exhibe su fauna, sólo tienen que entrar en el Mihacale: el conjunto cultural en el que se agrupan el Museo de la Industria Harinera, ideado sobre la antigua fábrica de harinas Marina Luz, y el almacén principal, reinventado como La Panera para albergar la sala de exposiciones, el auditorio y los espacios donde toma escenario la propuesta cultural del municipio.

Mihacale de Gordoncilloramiro

En este escaparate se degustan las «Letras en la panera», el programa cultural coordinado desde su nacimiento, hace nueve ediciones, por el maestro Alfonso García. El ciclo, que esta primavera dará su premio Semilla, el día 30 de mayo, al poeta Juan Carlos Mestre, programa para este domingo, día 10, a las 19.30 horas, la actuación de Jesús Parra, «uno de los cantautores de más larga y ejemplar trayectoria», como anuncia el Ayuntamiento de Gordoncillo, presidido por Urbano Seco. El músico segoviano, que «cuando acabó los estudios de Periodismo empezó a estudiar Magisterio musical, y de esta forma pudo unir el campo de la música con el educativo, otra de sus pasiones», ofrecerá «un concierto, titulado «Poemario español», con textos de diversos poetas en lengua española», según describen desde los organizadores.

Los responsables del evento insisten en la calidad de una trayectoria de «25 años como músico, desde que en 1992 ofreció su primer concierto», en la que Parra «ha recorrido muchos caminos que lo han llevado a hacer música en contextos y espacios muy variados, desde los escenarios más lujosos del mundo a fiestas populares, bares, barcos, bodas, funerales, caravanas sanitarias, etcétera». «Ha querido seguir los pasos de Django Reinhardt, Jeff Beck, Rosendo, The Chieftains, The Beatles, Erik Satie, Radiohead, los dulzaineros de Castilla, Picasso, Toulouse-Lautrec, Julio Verne, Eric Clapton, Van Halen, Flaco Jiménez y un sinfín de referentes más; sin embargo, a día de hoy no sabe si es jazzman, rockero, folki o algo distinto: sólo tiene claro que hace música desde que abre los ojos cada mañana», publicitan desde Gordoncillo.

Escultura de la vendimiadora de Gordoncillo.Ramiro

El cartel encaja con la programación de «Letras en la panera» con este «Poemario español» que surge como fruto de la adaptación musical de un repertorio de poesías en castellano. Parra, detallan los organizadores, «a lo largo de este tiempo, ha musicado obra poética de autores consagrados como Miguel Hernández, Lorca, J. R. Jiménez y Alberti, así como de autores contemporáneos como Isabel Escudero, Prado Antúnez, Francisco Brines, Pascual Izquierdo, Ana Galisteo, Santiago López Navia, José Miguel Arranz, entre otros».

Con estas composiciones, conceden lor programadores, Parra «ha trabajado en un cruce de caminos entre el humanismo como corriente filosófica actual, influencias dylanianas, el joropo venezolano y la guitarra latinoamericana, el lirismo musical de Antonio Vega, la tradición oral castellana y algunas formas musicales como el rock». «En este proceso creativo, pretende buscar nuevos espacios emotivos más allá de los conciertos entendidos como show o puro entretenimiento, otorgando un lugar relevante a la palabra, la semántica, la sintaxis, la guitarra, el silencio entrelazado con las palabras y un mensaje profundo y humanista», prometen los organizadores de esta apuesta cultural que, en el mismo Mihacale, exhibe hasta el día 16 de mayo, la exposición «Arquitectura de tierra, hoy: patrimonio, educación y salud», una oportunidad para entender la esencia cultural de Gordoncillo.