Agenda de León: toda la programación hasta el 21 de mayo

VIERNES 15

MÚSICA

The Daltonics y ESQTM. Concierto en la sala Morticia en Ponferrada, que celebra 32 años de actividad. Con The Daltonics y ESQTM (el señor que te molesta). A las 21.30. Entrada gratuita.

JORNADAS ESTEPARIAS

Mihacale. El Mihacale acoge un encuentro internacional de carácter informal y participativo dedicado a la arquitectura de tierra y a las iniciativas contemporáneas vinculadas a este patrimonio. Las jornadas, promovidas por la Asociación Estopa y el Ayuntamiento de Gordoncillo reunirán a participantes de catorce países —siete de cada lado del Atlántico, entre ellos España— en un espacio de intercambio abierto y distendido que busca favorecer el diálogo entre tradición, innovación y cooperación internacional. La participación será abierta y gratuita.

Una de las arquitecturas que se abordarán en las jornadas.DL

TEATRO

'Goya, la melodía de una leyenda'. Goya, La melodía de una leyenda es un espectáculo teatral y musical que combina texto, canciones originales en directo y orquesta para ofrecer una experiencia vibrante, emotiva y entretenida. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Entradas: 25 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Veguellina de Órbigo. En el consultorio médico de 16.15 a 20.45 horas.

SÁBADO 16

ASTRONOMÍA

Observación. La Asociación Leonesa de Astronomía organiza dos sesiones de observación nocturna. Hoy se ha programado una observación solar en el parque de los Donantes de Sangre, en el barrio de la Chantría. Comenzará a las 11.30 horas y se prolongará hasta 14.00 horas. La asistencia es gratuita y no es necesaria inscripción previa. El 23 de mayo, en la misma ubicación, se va a desarrollar Un paseo por el cielo, una sesión de observación nocturna. En este caso la actividad comenzará a las 22.00 horas y durará aproximadamente dos horas y media. La asistencia es gratuita y no es necesaria inscripción previa.

La Asociación Leonesa de Astronomía realizó un nuevo visionado del cielo.virginia morán

MÚSICA

Banda Latira! Concierto a partir de las 12.30 horas para conmemorar el Día Internacional de los Museos con la actuación de Banda Latira! Se trata de un pasacalles que recorrerá la distancia entre La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada para mostrar el alma de las culturas de Bretaña y de Asturias, en un espectáculo envolvente. La reserva de entradas se puede realizar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Banda Latira.DL

Kinki Boys y Los Bluffs. Concierto en la sala Morticia de Ponferrada, que conmemora 32 años de actividad. A las 21.30 horas. Entrada gratuita.

Josu de Solaun y Julian Kainrath. El violinista Julian Kainrath y el pianista Josu de Solaun ofrecen un concierto en el Auditorio Ciudad de León dentro XX Ciclo de Maestros Internacionales de León. Entrada: 15 euros. A las 19.30 horas.

TALLER

Botánica sensorial. Primera galería de arte floral. Taller sobre Botánica sensorial. Primera galería de arte floral, en el que se invita a los participantes a viajar al interior de las plantas para decodificar sus fragancias y atrapar la energía de la primavera con el diseño de obras de arte floral con elementos naturales recogidos en el jardín. Está destinado al público infantil y tiene un precio de 4 euros. En la Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada.

FERIA

Carea. La Junta Vecinal de Cerezales del Condado programa la 9ª edición de «Carea. Redil de conocimientos, razas y productos locales». El evento, que se ha consolidado como una cita imprescindible a favor de la vida en los pueblos, se celebrará los próximos días 16 y 17 de mayo en un espacio de convivencia para cientos de personas. Carea26 nace con el objetivo de sostener la presencia del Carea Leonés (Perro leonés de pastor) y fomentar el consumo de productos agroalimentarios de cercanía. Esta iniciativa busca reunir a profesionales y particulares en un entorno de aprendizaje, tradición y diversión. Hoy inauguración a las 12.00 horas en el entorno de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC).

El carea será el protagonista en el encuentro.DL

Villaquilambre. Feria de la Salud de Villaquilambre en el pabellón polideportivo de Navatejera. El horario de apertura es de 13.00 a 14,00 horas y de 16.00 a 20.00 horas,

DÍA DE LOS MUSEOS

Botines. El entorno Gaudí de León acogerá una jornada abierta de música, arte contemporáneo, talleres, intervenciones y cultura urbana entre las 11.00 y las 23.00 horas.

Botines.DL

TEATRO

'Exácticamente diversa'. Una propuesta escénica que celebra la diversidad, la emoción y la autenticidad. Inspirada en Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, la obra invita al público a cuestionar las etiquetas, a descubrir nuevas formas de mirar la realidad y a dejarse llevar. Organizada por Soltra Group. En el Teatro San Franscisco a las 19.30 horas. Entrada gratuita.

Un momento de la representaciónDL

DOMINGO 17

MÚSICA

Reciclashhh!!! El Auditorio Antracita de Ponferrada acoge la actuación de Reciclashhh!!! a las 11.30 horas. La propuesta plantea la historia de dos personajes que habitan en la basura y que realizan un concierto con materiales fabricados con residuos obtenidos en un punto limpio con los que llegan a interpretar canciones de diferentes lugares y estilos. Esta actuación conmemora el Día Mundial del Reciclaje. La reserva de entradas se puede realizar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Orquesta de Flautas de León. El Teatro Nuevo Recreo Industrial de León acoge hoy el XXVII concierto de la Orquesta de Flautas de León, bajo la dirección del reconocido flautista Salvador Espasa. El repertorio incluirá obras de Puccini, Haydn, Tchaikovsky o Gershwin entre otras sorpresas musicales. La entrada es libre hasta completar aforo a las 12.30 horas.

Orquesta de flautas.DL

Concierto solidario. El Auditorio de Azadinos acoge este domingo a las 19.00 horas un concierto de la Escuela de Música para recaudar dinero para la Asociación Española contra el Cáncer y Aderle. Donativo voluntario.

ROMERÍA

Cofradía Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida. La tradicional romerÌa de Acción de Gracias organizada por la Cofradía del Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida se celebra hoy a la Virgen del Camino. La jornada comenzará con la peregrinación desde la Plaza de San Marcos, con salida prevista a las 10.00 horas. Los participantes que deseen realizar el recorrido podrán concentrarse desde las 09.45 en el Monumento al Peregrino. Durante el recorrido, los asistentes se encontrarán con la Agrupación Musical en la entrada de la Virgen del Camino para continuar juntos hasta la Ermita del Humilladero. A las 12.15 horas, tendrá lugar un pasacalle hacia la Basílica, donde se celebrará la Eucaristía a las 13.00 horas. Al término de la misa, la Agrupación Musical interpretará diversas marchas antes del regreso en pasacalle hasta la Ermita.Tras los actos religiosos, la convivencia continuará con una comida popular en el recinto del Frontón, junto a la Iglesia. Se servirá paella al precio de 7 euros por ración.

TEATRO

‘¿Está Gila?’. ¿Está Gila? revive el genio de Miguel Gila en una propuesta y atrevida de Zoótropo Teatro. Con Mariano Lasheras y escrita por Daniel Nesquens y Pepe Serrano, esta obra desborda risas y nostalgia, conectando con un público que se reconoce en lo absurdo de la vida actual. En el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Entrada: 13 euros.

Un momento de la representación.DL

‘FilosoSidra’. Monólogo de Joaquín Pajarón con reflexiones de un paisano en la barra, ese lugar donde todo se comenta, todo se analiza y todo se arregla con humor, con sidra y con un poco de «repunancia», palabra asturiana imprescindible para entender el mundo. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entre 22 y 25 euros.

‘Natividad Pan’. La comisaria de la exposición Don Suero de Quiñones. Más allá de la leyenda, Natividad Pan, impartirá este domingo a partir de las 18.00 horas, en la Casa de Cultura de Laguna de Negrillos, una conferencia en la que desgranará los detalles de los documentos expuestos y se explicará la figura de Suero de Quiñones y su vinculación con la localidad.

DÍA DE LA BICI

Sariegos. Una de las jornadas más esperadas por las familias de Sariegos con una nueva edición del Día de la bici para el que ya están abiertas las inscripciones que se podrán formalizar hasta el 15 de mayo en el Ayuntamiento de Sariegos entre las 07.30 y las 15.00 horas con un precio de 7 € para los mayores de 14 años y gratuita para los menores de esa edad.

LUNES 18

DONACIÓN DE SANGRE

La Robla. En el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas.

MARTES 19

TEATRO

'Un trono para una mujer leonesa. Urraca I'. Representación de la obra producida por la asociación cultural Trovador Leonés. En el Auditorio a las 20.00 horas.

Exposición de Urraca I.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Trobajo del Camino. En el centro de salud de 16.00 a 20.30 horas.

MIÉRCOLES 20

DONACIÓN DE SANGRE

C/ Ramón y Cajal. La unidad móvil se traslada a la esquina con la calle La Torre de 15.45 a 21.15 horas.

JUEVES 21

CINE

'Bienvenido, Mister Marshall'. El Colegio de Economistas de León organiza una serie de proyecciones de películas de contenidos relacionados con la economía y las finanzas. Hoy se proyecta Bienvenido, Mister Marshall en el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Dirigida por Luis García Berlanga en 1953. Entrada gratuita.

Una escena de 'Bienvenido, Mister Marshall'DL

TEATRO

'Pasión'. Pasión es un espectáculo que la compañía Teatro Corsario tuvo en su repertorio casi treinta años. Regresa a los escenarios con una puesta en escena visual y musical, inspirada en la imaginería castellana de la Semana Santa de Valladolid, con textos de los cuatro evangelistas, Diego de San Pedro, Alonso del Campo, Fray Luis de Granada, Lucas Fernández y Giovanni Papini. En el Auditorio a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Cartel de la película.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Santa María del Páramo. En el centro de salud de 16.15 a 20.45 horas. El punto fijo de donación está en José Aguado.