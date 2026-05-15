San Millán de los Caballeros: el labrador San Isidro

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA

San Millán de los Caballeros celebra este fin de semana las fiestas de San Isidro, con un programa que hace honor al gusto de los habitantes de la localidad y que dispone a toda la comarca para disfrutar de una jornada de celebración. La cita se abre este viernes a la 13.30 horas con una misa en honor a San Isidro Labrador. A las 14.00 horas se invita a todos los vecinos a disfrutar del vermut. A las 19.00 horas habrá hinchables para los más pequeños y a las 19.30 comienza la fiesta con música y baile para todos los habitantes de la localidad. Por un módico precio de tres euros y se puede disfrutar del bocadillo de escabeche que se reparte de forma tradicional con venta de tickets en el bar del pueblo. Será a las 20.00 horas. La música de disco Kubik pone el punto final a las 21.30 con la gran verbena que se celebra en la plaza de la localidad. El sábado 16 de mayo, a partir de las 11.00 horas se celebra la tercera teoría del plato con una previa de robot y una tirada local. Para el domingo 17 de mayo se reserva la tirada al plato que es campeonato prevención de Trillo y que se celebrará a las 10.00 horas.

La fiesta no impide a quienes quieran acercarse a la localildad con otras intenciones disfrutar del rico patrimonio artístico que cuenta la villa. La iglesia parroquial de San Millán, dedicada a San Miguel y recientemente rehabilitada, tiene una gran torre románica del siglo XII realizada en mampostería. En la localidad existía hasta hace poco tiempo una fuente medicinal (Fuente del Huelmo).

Las fértiles llanuras en las que se ubica han sido tierra de viñedos, trigo, cebada y remolacha, así como de la cría de ovejas y vacuno. La localidad, a 34 kilómetros al sur de León en el valle del Esla, ha estado desde siempre dedicada a la agricultura y la ganadería. Toda la zona vinícola es de cultivo de las variedades prieto-picudo y albarín.

En las localidades próximas de Villamañán y Valencia de Don Juan hay bodegas en las que degustar los caldos de la comarca. En el municipio también se ha practicado durante mucho tiempo la caza de perdices, codornices y liebres.

San Millán de los Caballeros desprende ese halo de un pasado señorial e importancia en un momento de la historia. Es un ejemplo más del medio rural que un día fue preponderante y gozó de un peso específico.

Cuentan que esta localidad ubicada al sur de Valencia de Don Juan, al otro lado del río Esla, llegó a tener hasta siete iglesias. Hoy se conserva una en la que destaca su torre románica del siglo XIII, uno de los principales monumentos de esta época que se conservan en la provincia. Solo ello ya merece una visita en cualquier momento del año.

Pero San Millán de los Caballeros no se ha quedado anclada en el pasado y en ella se puede ver un gran mural que cubre todo el depósito de aguas realizado por el artista Dadospuntocero, uno de los mayores exponentes de arte urbano.

La localidad hoy vive dedicada principalmente a la agricultura y a la ganadería de vacuno y ovino de leche. Además, desde el Ayuntamiento también miran al futuro y trabajan para luchar contra la despoblación que asola el medio rural. Prueba de ello es la rehabilitación de viviendas para darlas en alquiler, la implantación de servicios o la creación de un espacio de «coworking» para el asentamiento de empresas que está teniendo muy buena acogida. Pueblo pequeño, de apenas 170 habitantes, pero lleno de encanto. Amén de la mencionada torre románica y del mural de arte urbano, el viajero que se pierda por sus calles puede descubrir un rehabilitada fuente o el coqueto y cuidado porche ubicado delante del bar. También dispone de una moderna casa de cultura donde se celebran actividades a lo largo del año o un gran paseo a la sombra de árboles. Y si es un poco más intrépido, puede adentrarse hacia las orillas del Esla, que siempre ofrecen parajes por descubrir.

La torre exenta de la iglesia de San Millán de los Caballeros es una de las maravillas del medievo en León, en ella sorprende su curiosa forma tronco-piramidal. Fue construida a finales del S. XII en mampostería y con elementos procedentes de época romana.

Hay novedades en otros sentidos. La historia de San Millán de los Caballeros se esconde en legajos municipales, archivos históricos y documentos de la parroquia. En poco tiempo toda su historia estará digitalizada. El Ayuntamiento ha encargado la digitalización de todos los documentos históricos de la localidad –tanto municipales como los de la iglesia-, para conservar así la historia local y al tiempo poner en valor muchos datos históricos y patrimoniales de la localidad. «Es muy importante conservar esos documentos, para así conocer mucha de nuestra historia y darle el valor que se merece» explica el alcalde de San Millán de los Caballeros, José Alberto García al tiempo que destaca el valioso patrimonio que tuvo la localidad, «había siete iglesias, palacio y hospital». Por San Isidro, llaman los labradores a honrar a su patrón para que no se olviden las deudas de la tierra. Fieles a esta tradición, San Millán de los Caballeros convoca a sus vecinos para cumplir con la costumbre. La cita la atienden no sólo los hijos del pueblo que vuelven de fuera para encontrar las huellas de la familia, sino que se convierte en una referencia para toda la comarca de la vega del Esla gracias al calendario de actividades.

Todo sea para que los pequeños y los mayores puedan disfrutar de las excelencias de la primavera incipiente que se ha hecho un hueco en el calendario, que no en la climatología por lo visto. Aunque a la hora de la verdad, de lo que se trata es de disfrutar de la festividad y de hacer honor al patrón de los labradores, que tanto abundan en esta preciada zona de la provincia y que tanto bien le hacen a su economía. Sea por los siglos de los siglos.