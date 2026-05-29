Agenda de León: toda la programación hasta el 4 de junio

Es tiempo para mirar la agenda de León para esta semanaTaniaRose

VIERNES 29

MÚSICA

Festival Heavy Rockt. El segundo Festival Heavy Rock de Dinamiz-ARTj se celebrará desde hoy hasta el domingo 31 de mayo en La Térmica Cultural de Ponferrada, con entrada gratuita previa reserva. Hoy arranca con actividades infantiles como «Blues & Kids» de Andy da Silva (19.00 horas) y continuará con los conciertos de Disonanzia (20.30 horas), Perro Futuro (22.00 horas) y Los Bluffs (23.30 horas). El sábado habrá una nueva propuesta familiar, Melodías en familia de The Music Patrol (19.00 horas), seguida de las actuaciones de Tente (20.30 horas), EFFE (22.00 horas) y Abismo (23.30 horas). El domingo cerrará el festival la actuación infantil Cuentos, risas y rock & roll de Concedeclown, prevista a las 12.00 horas en el Auditorio Antracita. La cita reunirá seis bandas de rock y heavy vinculadas al programa Dinamiz-ARTj.

Festival de Rock.DL

Cosmos Dogma. El nuevo alias de Daniel Heredero, productor madrileño con más de 20 años de carrera musical. Este proyecto explora las texturas electrónicas más vaporosas en clave de dub techno. A las 19.00 horas en la radio universitaria.

TEATRO

'Sin filtro'. Teatro Conde Gatón presenta en el Teatro Bergidum de Ponferrada la obra Sin filtro a las 20.00 horas. Guion, música original e interpretación: Javier Vecino. Con la colaboración de Mar Alba García, Josefina Núñez, Danyret Rocha, Rocío Aller. Entrada: 5 euros.

Una escena de 'Sin filtro'DL

'Daydream'. El Ballet Contemporáneo de Burgos clausura con el espectáculo Daydreams la programación del primer semestre del Auditorio Ciudad de León. El precio de las entradas es de 6 euros. Las entradas se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León https://auditorio.aytoleon.es, y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función. Esta obra está incluida en la Red de Teatros de Castilla y León.

Mikel Bermejo. Nuevo show de Mikel Bermejo, ¡Eureka! con su visión sobre los temas más calientes de la actualidad. En el Teatro San Francisco a las 20.30 horas. Entrada: 18 euros.

Mikel BermejoIgnacio Sánchez-Suárez

Farsa y justicia del señor corregidor. El Teatro El Albéitar acoge la representación de la obra Farsa y Justicia del Señor Corregidor de Alejandro Casona, interpretada por l@s alumn@s del taller de teatro juvenil del nuevo espacio creado por la compañía profesional leonesa ‘Concedeclown’, llamado ‘Los titirileros’ Espacio de Comedia. A las 19.30 horas. Entrada con invitación.

El actor y la actriz de la obra.DL

LIBRO

'La traductora de kaikus'. Presentación del libro La traductora de kaikus del que es autora Monica Zgustova. En la Casona de San Feliz de Torío a las 20.00 horas.

Mónica Zgustova.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Guardia Civil. La unidad móvil de los donantes de sangre se desplaza al cuartel de la Guardia Civil de 08.45 a 14.15 horas.

SÁBADO 30

TALLER

Demostración Gerardo Santos Martínez. La Fundación Vela Zanetti despide este sábado la exposición temporal `Pulchra Leonina-La luz habitada' tras recibir la visita de más de 2.000 personas durante sus semanas de apertura. Con tal motivo, ha organizado una última jornada especial para celebrar la clausura de la muestra con la repetición de la demostración técnica de acuarela en directo a cargo del autor, el artista leonés Gerardo Santos Martínez. La actividad tendrá lugar a las 17.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. La actividad es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa. El acceso se realizará por estricto orden de llegada hasta completar el aforo de la sala de exposiciones temporales de la Fundación, ubicada en la Casona del Corral de Villapérez.

Cartel de la actividad.DL

MÚSICA

Ecos de Bérgida. Continúa el ciclo coral 2026 organizado por el Instituto de Estudios Bercianos a las 18.00 horas con la actuación de la coral Ecos de Bérgida en la Casa de la Cultura de Fabero. Entrada libre hasta completar aforo.

'Días de rodillas peladas'. Espectáculo de música y baile tradicional sobre la infancia. En el Teatro Benevivere de Bembibre a las 19.30 horas. Entrada gratuita.

Mondra. A Ronda es un encuentro entre la tradición y el presente de la mano del gallego Mondra. Actuación en El Gran Café a ls 21.30 horas. Entrada: 15 euros.

Cinco años de Folk de Filandón. El Auditorio Ciudad de León acoge este sábado un concierto teatralizado del grupo Folk de Filandón con el que conmemoran sus cinco años sobre los escenarios. La velada comenzará a las 20.00 horas bajo el título Contar, cantar; el secreto de la tradición. Entrada: 8 euros.

Cartel anunciadorDL

José Vendetti. La Fundación Cerezales Antonino y Cinia presenta este sábado 30 a las 19.00 horas en la plaza de Castro del Condado (León) la Secuencia XIII. Un concierto de música experimental diseñado en y con el lugar donde se ubica. En esta ocasión, José Venditti, artista sonoro y músico residente en Madrid, ha sido invitado para intervenir en colaboración con el vecindario de Castro del Condado en la plaza de dicha población.

José Vendetti.DL

TEATRO

‘Al alba del parlamentarismo’. La Asociación Cultural El Trovador Leonés, llevará a cabo a las 21.30 horas la representación de las Cortes de 1188 en el claustro de la Real Colegiata-Basílica de San Isidoro, donde se celebraron hace más de ocho siglos, bajo el título de Al Alba del Parlamentarismo. Entrada libre hasta completar aforo.

Una escena de 'Al alba del parlamentarismo'Oscar Luis García Diez

‘Madre no hay más que muchas’. El grupo Actuarte León representará por última vez en la ciudad de León su obra Madre no hay más que muchas en el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Cartel de la obra.DL

LITERATURA

Lagunas de Somoza. La poeta berciana Manuela López Gª vuelve a Maragatería a través de un encuentro que tendrá lugar en la localidad de Lagunas de Somoza. El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en El Cristo, espacio situado en la Plaza Mayor de Lagunas de Somoza.

EXPOSICIÓN

José Antonio Carmena. Inauguración a las 19.00 horas de la exposición de pintura de José Antonio Carmena en la sala Alemi en la Plaza de San Marcelo. Estará abierta hasta el 23 de junio.

DOMINGO 31

MÚSICA

Francisco y Tamara. Los cantantes Francisco y Tamara llegan a León con el espectáculo Únicos2. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas.

La cantante Tamara, en una de sus actuaciones en la provincia de León.DL

DOCUMENTAL

‘Escribiendo Hawa’. La lucha de una mujer en Afganistán por cumplir su sueño de aprender a leer y escribir. Hawa, que fue obligada a casarse cuando era una niña, empieza una vida independiente. Dirigida por Najiba Noori, Ali Rasul Noori. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 19.30 horas. Recogida de invitaciones.

Una escena de 'Escribiendo a Hawa'.DL

EXPOSICIÓN

‘El viaje del pincel’. La Bañeza contará con cuatro exposiciones simultáneas y estrena El viaje del pincel en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, una muestra que permanecerá hasta el 7 de junio que reúne los trabajos realizados por los alumnos del curso de pintura al óleo de la Marquetería Marlú, desarrollado entre los meses de septiembre y junio. Esta muestra se suma a la exposición instalada en el Centro Cultural del Diario de León, que realiza un recorrido por la historia de la provincia de León y de La Bañeza, así como a las próximas propuestas culturales previstas en La Harinera, con una nueva exposición de pintura, y en La Casa de la Poesía, donde se podrá visitar una muestra de escultura.

LUNES 1

DONACIÓN DE SANGRE

Barrio de la Palomera. Donación de sangre en el centro de salud de la Palomera de 16.00 a 20.30 horas. El punto fijo de donación está en la segunda planta del centro de salud José Aguado.

MARTES 2

TEATRO

‘Contra el progreso’. Laboratorio de Teatro Emmudae. Cuestiones para la reflexión, con tres piezas incómodas y plenamente actuales. En el Teatro San Francisco a las 20.30 horas. Con invitación.

CONFERENCIA

Esclerosis múltiple. La asociación Esclerosis Múltiple León organiza un acto en el salón de actos del Hospital de León, de 16.30 horas a 19.00 horas en el que tendrá lugar una conferencia a cargo del doctor Ángel Díaz, que hablará de El papel de la atención primaria en la EM y la intervención de Teresa Cordero, paciente con esclerosis múltiple, con la conferencia Vivir con EM en el día a día.

DONACIÓN DE SANGRE

Carrizo de la Ribera. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas. El punto fijo de donación está en José Aguado.

MIÉRCOLES 3

CONFERENCIA

‘Gaudí, música y significado’. Continúa el programa musical Clave Gaudí con la conferencia-concierto Gaudí, música y significado de Miguel Sánchez Delgado, que tendrá lugar a las 19.30 horas en el sotabanco del Museo Casa Botines Gaudí. Las entradas ya están disponibles en la taquilla y en la web del museo.

Casa Botines, visto desde fuera. El Museo de León visto desde la entrada.ramiro

MÚSICA

Violín. Audición de Violín en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León, una muestra del trabajo de los alumnos del profesor David de la Varga Rojo con el acompañamiento al piano de Laura Pérez Sánchez. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 19.30 horas. Entrada con invitación.

DONACIÓN DE SANGRE

Calle Ramón y Cajal. La unidad móvil se desplaza de 15.45 a 21.15 horas a la esquina entre la calle Ramón y Cajal, 23 y Calle La Torre.

JUEVES 4

MÚSICA

Dúo Boreal. Concierto de Claudia Besné (arpa) y Eva Calvo (guitarra) en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada con invitaciones.

Dúo Boreal.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Cistierna. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

LIBROS

‘Salud y música. Descubre los beneficios de la música para tu salud’. El doctor Román Rodríguez presenta su libro «Salud y música. Descubre los beneficios de la música para tu salud» en el Ateneo Cultural El Albéitar a las 19.00 horas.

LA RUTA DE LA BESTIA, LITERATURA EN LA ROBLA La Robla acoge hoy 29 de mayo, a las 18:00 horas, la inauguración oficial de 'La Ruta de la Bestia', un recorrido literario y cultural inspirado en la novela Amar a la Bestia, de la escritora Nohelia Alfonso. El acto tendrá lugar en la Casa de la Cultura de La Robla.