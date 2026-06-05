Pastelería A Punto de Nieve: Donde la memoria se convierte en dulce

Hay recetas que alimentan y otras que, además, conservan la memoria de quienes las elaboraron. Esa idea ha acompañado a María del Pilar Madrigal Pérez durante toda su trayectoria profesional y es hoy la esencia de A Punto de Nieve, la pastelería artesanal que abrió sus puertas en La Pola de Gordón en septiembre de 2023.

Pastelera artesana, profesora de pastelería, emprendedora rural y defensora del patrimonio gastronómico leonés, María ha dedicado años a estudiar, elaborar y divulgar la repostería tradicional, convencida de que las recetas forman parte de la historia de un territorio y merecen ser preservadas para las futuras generaciones.

LOS BARRIOS DE GORDÓN / ROSANA LAIZ

Desde su obrador, situado en plena Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, trabaja cada día para demostrar que la tradición y la innovación pueden convivir. Su filosofía se basa en la elaboración artesanal, el respeto por las materias primas y la creación de productos que cuenten una historia más allá de su sabor.

A Punto de Nieve nació con la intención de aportar valor a la montaña leonesa a través de la gastronomía.

Un proyecto profundamente ligado al territorio, a sus paisajes, a sus gentes y a la forma en que durante generaciones se aprovecharon los recursos disponibles para elaborar alimentos sencillos, honestos y llenos de significado. Hoy, además de elaborar sus productos de forma artesanal, María compagina su actividad en el obrador con la formación de nuevos profesionales y aficionados a la pastelería, impartiendo cursos y talleres en distintos municipios de la provincia. Su compromiso con la divulgación de la cultura gastronómica leonesa la ha llevado también a trabajar en la recuperación de recetas tradicionales y en la creación de proyectos que contribuyen a mantener vivo el legado culinario de la montaña central leonesa.

Fontañinas y Tarta Fontañán

Los primeros productos que definieron la identidad de A Punto de Nieve fueron las Fontañinas, unas delicadas pastas artesanas elaboradas con almendra y manteca ibérica e inspiradas en la montaña Fontañán, una de las cumbres más emblemáticas de La Pola de Gordón. Su forma recuerda a pequeñas montañas cubiertas de nieve y nacieron con la intención de convertirse en un recuerdo gastronómico de la comarca. Con el tiempo se han convertido en uno de los productos más representativos de la pastelería y en una forma de llevar la esencia de la montaña leonesa mucho más allá de sus fronteras. A ellas se unió posteriormente la Tarta Fontañán, una creación inspirada igualmente en la montaña que le da nombre y que refuerza la unión entre paisaje, cultura y gastronomía que caracteriza a todo el proyecto.

Flores que guardan historias

La última gran creación de A Punto de Nieve son las Mimosas, una colección de delicadas flores de mantequilla con corazón de fruta que representan la evolución natural del obrador.

Suaves, elegantes y llenas de matices, las Mimosas nacen inspiradas en los antiguos huertos familiares, en las frutas de temporada y en la tradición de elaborar conservas y mermeladas para disfrutar durante todo el año.

Cada Mimosa es elaborada artesanalmente y esconde en su interior una mermelada preparada en el propio obrador. Actualmente la colección está formada por seis variedades: Manzana y Canela, Pera al Pedro Ximénez, Frambuesa, Kiwi, Arándanos y Naranja, Calabaza y Zanahoria.

Cada sabor busca transmitir una experiencia diferente, pero todos comparten una misma filosofía: poner en valor la fruta, el trabajo artesanal y la importancia de disfrutar de los pequeños momentos.

Las Mimosas son mucho más que una pasta de mantequilla. Son una invitación a detenerse, compartir y recordar. Una forma de recuperar el valor de las sobremesas, de los encuentros familiares y de esos sabores que permanecen en la memoria mucho tiempo después de haber desaparecido del plato.

Su delicada forma floral y su corazón de fruta las convierten también en un regalo perfecto, capaz de transmitir cariño, cercanía y autenticidad. Son la expresión más dulce de una forma de entender la pastelería basada en el respeto por los ingredientes, el trabajo artesanal y el valor de las cosas hechas con calma.

Hoy, A Punto de Nieve continúa creciendo sin perder de vista sus raíces. La venta directa en el obrador se realiza principalmente bajo pedido, permitiendo ofrecer una elaboración cuidada y personalizada.

Además, se atienden encargos todos los días de la semana para recogida en tienda o envío a domicilio. Los productos de la pastelería pueden adquirirse a través de la tienda online y también en distintos establecimientos seleccionados de León, Palencia, Asturias y Madrid, llevando el sabor de la montaña leonesa a cada vez más hogares.

En un mundo que avanza cada vez más deprisa, A Punto de Nieve apuesta por detenerse, recordar y crear. Porque conservar una receta es también conservar una historia, un paisaje y una forma de entender la vida.

Y quizá ahí resida el verdadero valor de la repostería artesanal: en su capacidad para transformar recuerdos en emociones y memoria en dulces que perduran en el tiempo.

Dirección: C/ Capitán Lozano 3, bajo. La Pola de Gordón (León) Tfno.: 622 143 650 Venta online: www.apuntodenieve.tienda