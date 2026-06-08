El pequeño pueblo de León donde Macarena Gómez encuentra calma lejos de los focos

Macarena Gómez aprovecha sus visitas a León para desconectar y disfrutar de enclaves ligados a sus raíces familiares@macarenagomezofficial

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Macarena Gómez es uno de los rostros más reconocibles de la televisión española gracias a su icónico personaje de Lola en La que se avecina, pero cuando se apagan los focos y el ritmo profesional da tregua, la actriz tiene claro dónde encuentra tranquilidad. Lejos de grandes destinos turísticos o escapadas internacionales, existe un rincón en León al que vuelve siempre que puede y que simboliza una conexión personal mucho más profunda de lo que muchos imaginan.

A lo largo de los años, la actriz ha dejado ver su conexión emocional con León, especialmente por el entorno de San Miguel de Escalada, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Gradefes que conserva uno de los conjuntos patrimoniales más admirados de Castilla y León.

Las arquerías del monasterio de San Miguel de Escalada. JESÚS F. SALVADORES

Este enclave, situado a pocos kilómetros de la ciudad de León, ofrece exactamente lo que muchas celebridades buscan cuando desaparecen temporalmente de la esfera pública: calma, paisaje y una sensación de pausa difícil de encontrar en otros lugares. Entre naturaleza y patrimonio histórico, Macarena Gómez encuentra un refugio discreto donde bajar el ritmo y reconectar con una parte esencial de su historia familiar.

La intérprete ha compartido en ocasiones imágenes desde este entorno, dejando claro que León ocupa un lugar especial dentro de sus destinos personales más significativos.

El Monasterio de San Miguel de Escalada JESÚS F. SALVADORES

Hablar de San Miguel de Escalada implica hacerlo de uno de los grandes tesoros arquitectónicos del noroeste español. El monasterio que da nombre al lugar está considerado una referencia del arte mozárabe y despierta el interés de viajeros, amantes de la historia y aficionados a la fotografía patrimonial.

Sus característicos arcos de herradura, la sobriedad monumental de su construcción y el entorno natural que lo rodea convierten este espacio en un escenario singular, capaz de transmitir una serenidad poco habitual. Precisamente esa mezcla entre belleza histórica y desconexión parece haber conquistado también a la actriz.

Las raíces familiares de Macarena Gómez explican su relación con León

Aunque nació en Córdoba, Macarena Gómez nunca ha escondido el fuerte vínculo emocional que mantiene con Castilla y León. La actriz ha explicado en diferentes ocasiones que parte de su familia procede tanto de León como de Palencia, una herencia familiar que ha reforzado su apego a esta tierra.

Además, existe un nexo cultural especialmente relevante: la intérprete guarda parentesco con el escritor berciano Antonio Pereira, una figura muy reconocida dentro de la literatura española contemporánea y estrechamente vinculada a la identidad cultural leonesa.

Esa conexión familiar ayuda a entender por qué León no es únicamente un destino de descanso para ella, sino también un espacio emocional al que regresa con frecuencia.

Entre monasterios centenarios, caminos tranquilos y paisajes abiertos, este rincón leonés continúa consolidándose como uno de esos destinos capaces de seducir tanto a visitantes ocasionales como a quienes sienten que una parte de su historia permanece allí.