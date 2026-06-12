Agenda de León: toda la programación hasta el 19 de junio

VIERNES 12

MÚSICA

Los Acebos. La Térmica Cultural de Ponferrada acoge este fin de semana tres conciertos de las principales bandas del actual panorama musical en Asturias. Hoy a las 20.30 horas, tendrá lugar la actuación de Los Acebos con su gira A Flor de Piel Tour. La banda presentará un repertorio marcado por el pop-rock de autor y letras intimistas, en un formato cercano pensado para crear una conexión directa con el público. El concierto combinará temas de su último trabajo con algunas de las canciones más representativas de su trayectoria reciente.

Los Acebos.Dl

Festival de fados. IV Festival de Fados «Ciudad de León» a las 20.00 horas en el Teatro San Francisco. Con intérpretes como JOsé de Carbalho y Mariana Correira, acompañado por Miguel Amaral a la guitarra portuguesa y André Teixeira con la viola. Las entradas al precio de 15 euros estarán en taquilla y en la web www.ctickets.es.

Concierto de piano. Once pianistas del Aula 106 bis ofrecen un concierto con temas como Still Loving You, River Flows in you, Duelo de Navajas o La Esperanza de María. En el Conservatorio de León a las 19.30 horas. Entrada libre.

Banda de Música de Ponferrada. La Banda de Música Ciudad de Ponferrada celebra su 30ª aniversario como asociación y casi 140 años de historia y vuelve con el ciclo Noches de verano, con cuatro conciertos repartidos a lo largo del periodo estival en diversas ubicaciones de la ciudad y la comarca. El primero de ellos tendrá lugar hoy a las 22.00 horas en el Templete de música ubicado en el Parque de Temple.

LIBRO

Fiesta del libro. Fiesta en torno al libro en La Casona de San Feliz de Torío. A las 19.00 horas estará uno de los autores que más libros ha vendido en España en los últimos años, Santiago Lorenzo Los asquerosos, que estará acompañado por el también escritor Diego Garot. Organizado por Factor Espacio San Feliz con entrada libre hasta completar aforo.

DANZA

El legado. Festival de danza de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. En el Auditorio a las 20.00 horas. Entrada con invitación.

DONACIÓN DE SANGRE

La Virgen del Camino. La unidad móvil se desplaza a la Plaza del Humilladero de 16.00 a 21.00 horas.

PISCINAS

Ponferrada. El Ayuntamiento abre sus piscinas de verano hoy en las instalaciones El Plantío, Flores del Sil y Fuentesnuevas.

SÁBADO 13

MÚSICA

Alberto y García. Alberto & García con su espectáculo Barro. La formación ofrecerá una propuesta que fusiona pop, rock y música de raíz latinoamericana, con un directo caracterizado por la potencia instrumental y la carga emocional de sus composiciones. En la Térmica Cultural de Ponferrada a las 20.30 horas.

Trío de Jazz. Concierto de Cova Villegas, Ildefonso Rodríguez y Gonzalo Ordás en la sala de arte Ármaga a las 12.30 horas. Diálogo entre sonido e imagen que se fusionará con las últimas obras de José de León. La exposición Primaveras del alma está disponible hasta el 20 de junio.

Marcos Corcoba. Concierto de piano del leonés Marcos Corcoba en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Marcos Corcoba.Dl

Solera Berciana. Ciclo Coral 2026 del Instituto de Estudios Bercianos con un concierto de Solera Berciana en Balboa. Tendrá lugar en la Casa de las Gentes de la localidad a las 19.00 horas. Con entrada libre hasta completar el aforo.

LIBRO

Fiesta del libro. Fiesta en torno al libro en La Casona de San Feliz de Torío a las 19.00 horas. Hoy estará Cristina Sánchez-Andrade, en conversación con el coordinador del programa, Alejandro Basteiro. Organizado por Factor Espacio San Feliz con entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO

'Raíces'. Raíces es un espectáculo que habla de identidad, de comunidad y de todo aquello que nos une a un lugar. El alumnado de Cristina Mallo Danza llena el escenario de emoción para contar la historia de un pueblo y de quienes lo llevan siempre consigo. Función bebé amigo. A las 12.00 horas en el Teatro Bergidum de Ponferrada. Entrada: 12 euros.

'Raíces'.DL

El mago Pando. Espectáculo del mago Pando en el Teatro Gullón de Astorga. A las 20.30 horas. Entrada: 20 euros.

DANZA

'Todos a bordo'. Festival de danza de Cras Dance. En el Auditorio Ciudad de León a las 12.00 horas. Entrada: 14 euros.

DOMINGO 14

MÚSICA

Muñeco Vudú. Concierto en la Térmica Cultural de Ponferrada a las 12.00 horas, con la actuación de Muñeco Vudú y su propuesta de música popular independiente, en la que realizará un repaso a su discografía.

Muñeco Vudú.DL

Rodrigo Cuevas. El polifacético artista asturiano Rodrigo Cuevas presenta La Belleza, su nueva propuesta escénica: un viaje hacia ese lugar donde los sueños y lo bello se funden con lo terrenal, convirtiendo la indiferencia en un espacio intransitable. La cita será en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León a las 21.00 horas. Entrada: 45 euros.

Rodrigo Cuevas, que también será pregonero de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León, actúa el 14 de junio en uno de los conciertos más esperados del año.dL

Alessandra Ragnoo. Concierto de piano de la italiana Alessandra Ragnoo en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.00 horas. Entrada: 5 euros.

Alessandra.DL

Juventudes Musicales. Conciertos de final de curso de las Juventudes Musicales de la ULE. A las 12.30 actuación de los coros y a las 19.30 es el momento de las bandas. Entrada con invitación.

ROMERÍA

Camposagrado. La Romería de Camposagrado es la gran cita popular y religiosa de los pueblos de la Ribera del Luna y de la comarca de Cuatro Valles que se celebra el segundo domingo de junio. El acto central comienza a las 13.00 horas con la misa y la procesión con la imagen de la Virgen, acompañada por los pendones leoneses de los pueblos de la comarca. La cabalgata, con sus telas multicolores ondeando, recorre el camino entre el pequeño templo y la campa que rodea al santuario, ofreciendo una de las estampas más fotografiadas del folclore leonés. También hay mercado artesano durante todo el día, juegos populares, aluches, folclore y actuación de la Capilla Clásica.

La música folclórica amenizó ayer la celebración de la romería de Camposagrado.RAMIRO

DANZA

Centro de danza Piluca. Festival fin de curso del centro de danza Piluca. A las 12.00 horas en el Teatro San Francisco.

Piluca.DL

FIESTAS

Vegamián. Fiesta reencuentro en San Antonio de Padua en Pardomino. A las 12.00 horas encuentro en Boñar para iniciar la marcha con el Santo hacia Pardomino. A las 12.30, condecoración de los padrinos de la fiesta. A las 13.00 horas procesión con el santo y misa. A las 14.00 horas vino y torta del Santo todo ello amenizado por el folclore popular. A las 14.30 horas comida. A las 17.00 horas juegos infantiles con variedad de premios para los niños participantes. A las 21.00 horas limpieza de la pradera.

LENGUA DE SIGNOS

Parque de Quevedo. Fiesta en el parque de Quevedo por el Día de la Lengua de Signos. Cuento de Patricia Álvarez Cacho, interpretado por Rebeca Gutiérez y LIdia Fos. A las 12.00 horas.

LUNES 15

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo de salón de actos de 08.45 a 14.15 horas. El punto fijo de donación de sangre está en el centro de salud de José Aguado.

MARTES 16

DANZA

Gala Ikas Dance. Gala de la Escuela Ikas Dance en el Auditorio a las 18.00 horas. Entrada: 12 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Patatas Hijolusa. La unidad móvil se desplaza de 08.45 a 14.15 horas.

MIÉRCOLES 17

MÚSICA Y TEATRO

'Descanse en paz'. Concierto de coro y técnica vocal. El alumnado de la Escuela de Arte de Música y Artes Escénicas recorrerá la historia de la música, partiendo de piezas antiguas. El concierto tendrá lugar a las 11.30 horas, previo a la representación teatral. Descanse en paz es una comedia que se representará a las 12.30 horas en el Teatro El Albéitar de la ULE.

'Descanse en paz'.DL

DANZA

XVII Festival de Danza. Festival organizado por la Escuela de Danza Coppelia León. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Entrada: 12,50 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Editorial MIC. La unidad móvil se desplaza de 08.45 a 14.15 horas. El punto fijo de donación está en el centro de salud de José Aguado.

CONFERENCIA

‘El lenguaje de las nubes’. Nubes y cielos de León y Asturias. Conferencia a cargo de Javier Martínez, técnico medioambiental. A las 17.00 horas en La Xana del Torío, en la estación de Feve en Pedrún. Habrá un taller para fabricar un atrapador de nubes y para aprender a identificar los tipos de nubes, interpretar el cielo y observar el paisaje con otros ojos.

Nubes reflejadas en el Edificio Europa de la capital leonesa.JESÚS F. SALVADORES

JUEVES 18

LIBRO

'Un León para Gaudí'. Presentación de la novela histórica Un León para Gaudí, escrita por Maite López Blanch y Marta Muñiz Rueda. Hoy en la Librería Pastor a las 19.00 horas en un evento para hablar sobre la figura del genial arquitecto enmarcado dentro de una novela con una trama muy leonesa.

TEATRO

'Mujercitas'. Basada en la novela de la escritora Louisa Maty Alcott. Adaptación del alumnado de secundaria de Las Agustinas — San José. Dirigida por David Félix Manzano. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 18.30 horas. Con invitación.

MÚSICA

Karmento. Concierto de Karmento junto al Liverpool Institute for Performing Arts, dentro del programa LIPA-AIE. Actuación en el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 15 euros.

Karmento.DL

DANZA

Festival de danza. Alumnas de danza de la Escuela Municipal de Danza de Astorga. Actuación en el Teatro Gullón de Astorga a las 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

ABAI. La unidad móvil se desplaza de 08.45 a 14.15 horas. El punto fijo de donación de sangre está en la segunda planta del centro de salud de José Aguado.

Imagen de la última procesión de La Zuiza que se celebró en Astorga en 2013.DL