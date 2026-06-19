Bodegas Gordonzello: El buen comer tiene su Espacio

Entre viñas, en un lugar donde la cultura del vino alcanza su máxima expresión, emerge un espacio en el que la gastronomía ofrece sus mejores argumentos para que el deleite sea óptimo. En Gordoncillo y concretamente en las Bodegas Gordonzello, un lugar en el que la tradición vinculada a las viñas es salvaguardada en un viaje que une también buenos vinos, de calidad.

La apuesta por el enoturismo por parte de Gordonzello con sus visitas guiadas y sus catas tiene también otro escenario imprescindible para visitar, el dedicado a la gastronomía que, después de unas fechas de merecido descanso, reabre este sábado 20 de junio sus puertas. Y lo hace para que esa propuesta de enoturismo sea algo más que visitar la bodega y todo lo que ella conlleva. Un espacio gastronómico que marida perfectamente con la cultura del vino y cuyos platos en algunas ocasiones tienen también presencia entre sus recetas del fruto de la viña.

BODEGAS GORDONZELLO

Y nada mejor que hacerlo ya con el verano llamando con intensidad a las puertas. Después de la visita guiada y la cata, nada mejor que disfrutar un poco más, a través del paladar, de una deliciosa y sabrosa propuesta de viernes a domingo en horario de comida. Allí saborear platos sublimes en cuanto a su esencia culinaria es posible. También deleitarse con una buena cecina de León o con los quesos Manzer, de Valderas. Eso sí, para que todo quede perfecto será preciso la reserva.

El verano en Bodegas Gordonzello tiene así otro argumento importante que se disfruta a través de la boca y que llega al cuerpo y el alma de cada comensal.

Un espacio gastronómico que en este periodo estival también encuentra un importante y complementario compañero de viaje. En este caso para disfrutar del espacio exterior con una buena terraza.

Esta segunda estará operativa desde julio y hasta el penúltimo fin de semana de agosto. Una terraza que servirá también para que esa jornada de visita a Gordonzello pueda ampliarse y disfrutarse el mayor número de horas posible. De jueves a domingo, en este caso desde las siete y media de la tarde hasta las doce y media de la noche, para cerrar el día de la mejor y más sabrosa forma posible. Hamburguesas, pinchos, pizza... cualquier propuesta gastronómica es igual de deliciosa.

O lo que es lo mismo, el visitante tiene en Bodegas Gordonzello la oportunidad de disfrutar de un día completo y de lo más satisfactoria. Con las visitas guiadas y la cata para disfrutar de la buena mesa con el espacio gastronómico en la comida. Y la posibilidad de extender la presencia en Gordonzello hasta la noche con la cena. Y en ese intervalo vespertino poder admirar también la amplia oferta turística y patrimonial de la zona, incluidas las bodegas.

Dirección: Alto de Santa Marina s/n. Gordoncillo (León) Teléfono reservas: 607 743 822 Web: www.gordonzello.com