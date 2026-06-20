El paseo más espectacular de León para hacer con niños entre paredes de roca de más de 100 metros

Las Hoces de Vegacervera ofrecen un sencillo paseo familiar entre enormes paredes de piedra esculpidas durante siglos por el río Torío, uno de los paisajes más espectaculares de la provincia de LeónGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Pocas excursiones consiguen combinar facilidad, paisaje y capacidad de sorpresa como las Hoces de Vegacervera. Este espectacular desfiladero excavado por el río Torío en el norte de la provincia de León ofrece una de las estampas naturales más impactantes de la comunidad y puede recorrerse a través de un sencillo paseo apto para familias.

Con una distancia aproximada de 3,9 kilómetros y un tiempo estimado de una hora y media, la ruta permite contemplar enormes paredes de roca caliza que se elevan a ambos lados del valle y convierten el recorrido en una experiencia difícil de olvidar tanto para adultos como para niños.

Las Hoces de Vegacervera impresionan desde el primer minuto

Quienes conocen bien este rincón leonés coinciden en destacar la misma sensación. El perfil especializado MK77 León describe las hoces como un lugar donde resulta imposible no levantar la vista hacia las paredes verticales de piedra caliza que rodean la carretera.

El desfiladero ha sido esculpido durante miles de años por el río Torío y presenta paredes que superan los 100 metros de altura en algunos puntos. El resultado es un paisaje espectacular donde la montaña parece cerrarse sobre el visitante.

Según explica el canal 3 en Ruta, más que una ruta de senderismo tradicional se trata de «un paseo para ver unas paredes increíbles por el desfiladero que se hace aquí en Vegacervera».

La ruta de las Hoces de Vegacervera es ideal para hacer con niños

Uno de los grandes atractivos del recorrido es su sencillez. El itinerario discurre en gran parte sobre asfalto y apenas presenta dificultad física, lo que permite realizarlo con niños sin necesidad de experiencia previa en montaña.

En su vídeo sobre las hoces, el creador de contenido 3 en Ruta destaca que se trata de «un paseíto súper cortito» y asegura que «si venís con peques, vale mucho la pena».

Por esa accesibilidad se ha convertido en una de las excursiones familiares más recomendables para quienes visitan esta zona de la montaña central leonesa.

Eso sí, tanto MK77 León como los autores del vídeo recuerdan la importancia de extremar la precaución en los tramos próximos a la carretera, especialmente cuando se camina con menores.

Las Hoces de Vegacervera son el complemento perfecto para visitar Valporquero

La mayoría de visitantes aprovechan la proximidad de uno de los grandes tesoros naturales de la provincia: la Cueva de Valporquero.

El canal 3 en Ruta explica que muchas personas realizan ambas visitas durante la misma jornada. Primero recorren la famosa cueva y después completan el día con un paseo por las hoces.

MK77 León coincide en esta recomendación y señala que «sería absurdo llegar hasta las Hoces y no subir a ver la cueva», dada la cercanía entre ambos lugares. La combinación permite disfrutar en pocas horas de dos de los paisajes naturales más espectaculares de León.

Además del impresionante desfiladero, el recorrido permite contemplar el curso del río Torío, responsable de haber modelado este paisaje durante siglos.

Durante los meses más cálidos algunos visitantes aprovechan para acercarse a las zonas donde el agua forma pequeñas pozas. MK77 León recuerda que el agua mantiene temperaturas muy bajas incluso en verano debido a su procedencia de manantiales, deshielo y sistemas subterráneos.

Finales de primavera, verano y principios de otoño suelen considerarse las mejores épocas para disfrutar de este entorno, aunque las hoces ofrecen imágenes espectaculares durante todo el año.