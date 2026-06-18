El puente colgante de León con más de 60 años de historia construido con chopos por los propios habitantes del pueblo

El puente colgante de Villaverde de la Abadía fue construido por los propios vecinos y durante años constituyó una conexión esencial entre varias localidades bercianas.@monicadominguez

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El puente colgante de Villaverde de la Abadía, en la comarca de El Bierzo, es mucho más que una curiosidad arquitectónica. Esta singular estructura sobre el río Sil fue levantada por los propios habitantes de la zona y durante años sirvió para conectar varias localidades de la zona.

Su historia, rescatada por la reportera de Viajeros Cuatro Mónica Domínguez, convierte este rincón leonés en uno de esos lugares donde patrimonio, memoria colectiva e ingenio popular se dan la mano para explicar cómo era la vida en una época muy diferente a la actual.

El puente colgante de León con más de 60 años de historia sigue siendo un símbolo de El Bierzo

Según explica Mónica Domínguez, el puente colgante de Villaverde de la Abadía cuenta con más de seis décadas de historia. Situado sobre el río Sil, forma parte de uno de los rincones históricos más singulares de Villaverde de la Abadía.

Su origen está estrechamente ligado a las necesidades de comunicación de la época. La estructura fue construida para unificar dos pueblos y facilitar el tránsito entre distintas localidades que dependían de esta conexión para desplazarse de un lado al otro del río.

Más allá de su utilidad práctica, el puente representa un ejemplo de cómo las comunidades rurales afrontaban los desafíos del territorio utilizando los recursos disponibles y el trabajo colectivo de sus habitantes.

Uno de los aspectos más llamativos de esta infraestructura es su origen. Según recoge Mónica Domínguez, fueron los propios vecinos quienes levantaron la estructura utilizando madera de chopo.

Este detalle convierte al puente en una muestra excepcional del patrimonio popular berciano. Su construcción refleja la capacidad de organización de los habitantes de la zona y la importancia que tenía mantener una comunicación fluida entre ambas orillas del Sil.

La obra nació de una necesidad real y cotidiana. Durante años permitió conectar pueblos que, de otro modo, encontraban importantes dificultades para relacionarse y desplazarse entre sí.

El puente colgante de León fue durante años la única vía de unión entre varios pueblos

La importancia de esta estructura fue mucho más allá de unir dos núcleos concretos. Mónica Domínguez señala que el puente llegó a convertirse en «la única vía de unión entre varios pueblos», lo que da una idea de la relevancia que tuvo para los habitantes de la zona.

Durante décadas, vecinos, trabajadores y familias utilizaron este paso para desarrollar actividades cotidianas que hoy pueden parecer sencillas, pero que entonces dependían directamente de la existencia de esta infraestructura.

La construcción se convirtió así en un elemento esencial para la vida social y económica de varias localidades bercianas situadas a ambos lados del río Sil.

La llegada de nuevas infraestructuras de comunicación redujo progresivamente su utilidad. Según la información compartida por Mónica Domínguez, el puente cayó en desuso alrededor de 1960, cuando comenzaron a existir alternativas más modernas para cruzar el río.

Sin embargo, su presencia sigue recordando una etapa en la que la colaboración vecinal y el esfuerzo colectivo resultaban fundamentales para superar las limitaciones geográficas del entorno.

Hoy, el puente colgante de Villaverde de la Abadía continúa formando parte del paisaje de El Bierzo y constituye uno de esos rincones que permiten comprender mejor la historia reciente de la comarca. Más de sesenta años después de su construcción, sigue despertando la curiosidad de quienes descubren esta singular obra levantada por los propios habitantes del pueblo para conectar comunidades separadas por el Sil.