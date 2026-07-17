Las ancas de rana: de plato humilde a manjar

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Abigail Calvo

Su origen se remonta a un plato humilde, muy humilde. Pero ahora se han convertido en todo un símbolo de La Bañeza, de su riqueza gastronómica. De su diferenciación. No se sabe muy bien el origen de este plato que, aunque sorprende a muchos, ha conquistado los paladares más selectos y el que lo prueba repite.

La Bañeza dedica este mes de julio a las ancas de rana. En estas terceras Jornadas Gastronómicas de las Ancas de Rana participarán 16 establecimientos hosteleros de la comarca, que pondrán todo el sabor a este pequeño manjar. «Es un plato único», resalta el alcalde bañezano, Javier Carrera, para añadir que es «una joya gastronómica de La Bañeza».

La clave de este plato está en los productos. Las ranas proliferan en las zonas húmedas y La Bañeza es un terreno vertebrado por ríos, por el Órbigo, por el Duerna y por el Tuerto. Pero también prolifera en los regueros y los regatos que abundan en los terrenos bañezanos. De las pequeñas ranas se aprovechan sus ancas y para dar sabor a este plato la clave está en la salsa. Cebollas, tomates, pimientos y ajos a los que se añade pimentón, aceite y sal. El punto especial se lo da el unto, «el toque de la cocina tradicional». Y con estos mimbres, de la huerta, del terreno próximo, sale un plato redondo y sabroso. Un chup chup para integrar sabores y listo para servirse en una cazuela de barro. Una preparación que lleva poco más de media hora para después, chuparse los dedos, sobre todo si la salsa se moja y se aprovecha con un buen trozo de pan.

Carrera recuerda que este plato nació de forma humilde y estaba asociado a las bodegas, a las reuniones de familias y amigos. Que fue una comida de «subsistencia». Pero ahora es un símbolo. «Es un plato singular, único, exclusivo. Es un planto estrella», resume. De hecho, La Bañeza es conocida por sus ancas de rana y por su forma de cocinarlas: Ancas de rana a la bañezana. Y esta es la marca, la calidad, la diferencia.

Las jornadas gastronómicas dedicadas a las ancas de rana cumplen su tercera edición. Pero La Bañeza también es conocida por sus jornadas gastronómicas dedicadas a la alubia, que se celebran en el mes de noviembre. Otro símbolo de la tierra. Javier Carrera avanza que el Ayuntamiento está trabajando en otra alternativa, también ligada a los productos de la tierra y a la elaboración características de la zona para ofrecer a los visitantes otra propuesta. Porque la gastronomía es actualmente un verdadero reclamo para los turistas, para los que quieren desconectar pero conocer nuevos sabores y darle alegría al paladar. Y La Bañeza apuesta por sumar sus platos diferenciadores a su oferta turística. En este campo, las ancas de rana tienen mucho que decir.

Anselma será una de las protagonistas de las jornadas de este año. Ella, que fue el alma popular del desparecido Hostal Oriental, sentó las bases de una receta que sigue elaborándose hoy en día y que ha heredado su hijo Luis Miguel Seco. Las jornadas rendirán tributo a Anselma, al sabor que imprimió a las ancas de rana y que hoy puede seguir degustándose. De hecho, Seco defendió durante la presentación de las jornadas de este año que algunas investigaciones apuntan ahora a que el origen de este plato podría estar ligado a la influencia de un asentamiento francés durante la invasión napoleónica, cuyos integrantes incorporaron a su dieta las ancas de rana con la salsa bañeza.

Sea como fuere, este pequeño manjar gastronómico ha sobrevivido a la historia y se han convertido «en un elemento de identidad local y un atractivo para quienes visitan la ciudad», como resalta el regidor bañezano durante la presentación de las jornadas, que estuvieron respaldadas por el periodista Juan José Ribagorda, quien confesó que probar este planto le «impresionó profundamente» y que tras documentarse sobre su historia aseguró que La Bañeza es el «epicentro» de esta espcialidad culinaria para después defender la importancia de preservar la cocina tradicional como parte de la memoria colectiva y de la identidad de los territorios.

Javier Carrera ensalza su territorio como «una joya escondida del sur de León», una joya con muchas aristas para que el turista disfrute y para eso, un buen plato es un reclamo seguro. Si el plato, además, es diferente y original, a la par que tradicional y con mucho sabor, el triunfo está asegurado. El Ayuntamiento promueve estas jornadas que buscan animar la actividad económica y social del municipio aprovechando el tirón de las ancas de rana, que se siguen sirviendo los bares y los restaurantes de la zona. Un plato diferente, sabroso, único que podrá disfrutarse en los 16 restaurantes que este año se han sumado a las terceras jornadas, lo que refuerza la importancia de esta iniciativa.