La Guía Michelin se rinde ante este plato ancestral de Castilla y León que nunca dejó de ser un icono

Cuando un plato logra mantenerse intacto en la memoria colectiva y, al mismo tiempo, emocionar al comensal actual, no se trata de una moda pasajera, sino de un verdadero icono cultural. Castilla y León, tierra de fuegos lentos y recetas transmitidas al calor del horno, vuelve a ocupar un lugar central en la conversación gastronómica gracias al reconocimiento de la Guía Michelin, que ensalza uno de sus grandes emblemas. «La época de frío es el reclamo perfecto para degustar un buen asado», apuntan desde la publicación.

El asado que sigue marcando la cocina de la zona es, fundamentalmente, el de cordero lechal (también conocido como lechazo, especialmente si es de raza churra) y el de cochinillo, dos piezas clave que continúan elaborándose con rigor artesanal.

Castilla y León según la Guía Michelin: tradición, fuego y carácter

La Guía Michelin traza un itinerario emocional por distintos rincones de Castilla y León, donde este plato (sin necesidad de presentación) sigue marcando el pulso de la cocina local. «Protagonistas de algunas de las mesas más tradicionales de nuestro país, los asados continúan siendo uno de los platos más representativos de la gastronomía castellanoleonesa», afirman con convicción. Pero no se trata solo de una evocación al pasado. Lo interesante, como destaca la Guía, es cómo esta tradición convive hoy con versiones más personales, donde el fuego antiguo dialoga con la mirada del chef que no teme reinterpretar sin traicionar.

Es un ritual de horno, leña y barro que sigue vivo no por inercia, sino por convicción. Cocineros como Miguel Ángel de la Cruz, alma del restaurante vallisoletano 'La Botica', han sabido mantener esa llama encendida, combinando respeto por la raíz con una mirada propia. Lo cuenta él mismo en la Guía Michelin con palabras que reflejan esa herencia compartida: «Al principio era un asador (…) mi padre se dedicaba a sacar esos cuartos de lechazo delante del cliente (…) pero yo también quiero cocinar a mi manera y a mi estilo». Una transición generacional que no rompe, sino que ensancha el camino.

Carne suave, piel crujiente y técnica ancestral: el lechazo de raza churra encarna el alma del asado castellano reconocido por la Guía MichelinGetty Images

La Guía pone el foco en los gestos precisos que dan sentido a este plato. Cordero lechal, horno de adobe, leña de encina, cazuelas de barro. Todo parte de una simplicidad que roza lo sagrado: «sin añadir nada más que sal y agua», puntualizan. No hay trampa ni disfraz, solo técnica depurada y respeto absoluto por el producto. El calor, la espera, el punto exacto en que se da la vuelta a la pieza para lograr ese crujido inconfundible… Cada detalle sigue una lógica heredada, afinada a fuego lento durante generaciones, que hoy vuelve a deslumbrar incluso a los paladares más exigentes.

Lo más revelador que señala Michelin es cómo este plato, anclado en la tradición, admite más de una lectura sin perder su esencia. En Palencia, por ejemplo, el asado se convierte en un «no asado», cocinado en cazuela en lugar de horno, como describe Alfonso Fierro desde 'Estrella del Bajo Carrión': una técnica humilde y doméstica que, lejos de buscar el crujido, «gana en jugosidad» y profundidad. Mientras tanto, en Segovia, el cochinillo se alza como «el auténtico estandarte gastronómico de la ciudad», perpetuado con el mismo respeto por el fuego lento, la sencillez de ingredientes y la fidelidad al origen.

Dorado, crujiente y tierno: el cochinillo sigue siendo el estandarte gastronómico de Segovia, según destaca la Guía Michelin.Getty Images

Detrás de cada plato hay algo más que receta: hay paisaje, memoria y un compromiso silencioso con la tierra. La Guía pone el acento en esa conexión esencial con el territorio, donde todo (desde los pastores hasta los hornos de panadería o las casas de labranza convertidas en restaurantes) habla el mismo idioma rural. La sostenibilidad no es un añadido, sino parte del ADN de esta cocina. «Desde el principio teníamos claro que íbamos a aprovechar lo que tenía nuestro pueblo», afirma de la Cruz, y esa filosofía se traduce en leña que calienta y cocina, estufas de biomasa, placas solares en los tejados y mesas fabricadas por carpinteros locales.