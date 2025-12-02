La segunda mejor pizza de España se elabora en este restaurante de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León ya tiene su propia medalla de plata nacional en el mundo de la pizza. El ranking 50 Top Pizza 2025, el más prestigioso del sector en Europa, ha coronado a La Montenegro, la creación estrella del restaurante La Felisa (C/ Zapaterías, 12) como la segunda mejor pizza de todo el país, solo superada por la valenciana Harinella.

Esta obra maestra blanca, sin tomate, es una reinterpretación sublime de la carbonara que se funde con los aromas de un bosque otoñal del Bierzo: provola de Agerola ahumada, champiñones y shiitakes salteados, guanciale curado 18 meses, crema de yema de huevo infusionada con su propia grasa y pimienta negra recién molida, pecorino coratino, avellanas tostadas, aceite de nuez infusionado en trufa negra natural y, como remate, trufa negra rallada en sala.

El jurado ha valorado especialmente la complejidad gustativa, la armonía de texturas y el respeto absoluto al producto, destacando que La Montenegro convierte una pizza blanca en una experiencia gastronómica de alto nivel sin perder la esencia artesana.