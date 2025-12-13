El restaurante secreto a una hora de León donde la Guía Michelin cayó rendida

Del caldo al arroz meloso con carne de caza: una muestra del equilibrio entre tradición y técnica contemporánea que define la cocina de El Ermitaño.@elermitanorte

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

A tan solo una hora de León, en la tranquila villa zamorana de Benavente, se esconde una joya gastronómica que ha conquistado a la Guía Michelin y a los paladares más exigentes. 'El Ermitaño', con una estrella Michelin desde 2019, es una experiencia culinaria anclada en la tradición castellana y elevada con sensibilidad contemporánea. Un viaje que empieza al bajarte del coche y entra por los ojos, pero se queda en la memoria.

'El Ermitaño' y su estrella Michelin: una cocina que honra el origen

Detrás de 'El Ermitaño' están Pedro Mario y Óscar Manuel Pérez, dos hermanos que decidieron convertir una antigua casona en las afueras de Benavente en un espacio donde el producto local se ensalza sin artificios, pero con la técnica y el mimo que exige la alta cocina.

«Cocinamos lo que somos», han declarado, según recoge la Guía Michelin, donde también destacan su fidelidad a la herencia familiar y su conexión con el entorno. La carta ofrece una combinación de grandes clásicos de la casa y propuestas estacionales con toques creativos.

Entre los platos que la Guía Michelin recomienda están los canutillos de cecina con hígado de pato y membrillo, y las mollejas de lechazo glaseadas con patatas, tirabeques, rábano y vinagre. Dos menús complementan la propuesta: uno a medida, en el que el cliente escoge 4 platos de la carta, y un menú degustación con 12 secuencias que cambia con cada estación.

El restaurante se encuentra en una casa señorial rodeada de huertas y maizales, con una ermita adosada que data de 1775, según describe la Guía Michelin. Está alejada del ruido urbano pero perfectamente accesible desde León (1 h 15 min de trayecto por autovía). Su interior combina elementos rústicos con una atmósfera cálida y refinada, sin caer en la frialdad de lo excesivamente moderno. Es un escenario pensado para acompañar al plato, no para eclipsarlo.

El servicio, cercano pero impecable, completa la experiencia. Aquí no hay pretensiones, solo una búsqueda honesta de excelencia que ha sido reconocida no solo por Michelin, sino también por una clientela fiel que recorre kilómetros para repetir.

El destino perfecto para escaparse desde León

Ir a 'El Ermitaño' desde León es hacer una pausa y conectar con una parte esencial de la identidad culinaria de Castilla y León. Es casi un secreto que vale oro.