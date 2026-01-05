El mejor roscón de Reyes de supermercado para compras de última hora, según la OCU

El desayuno del 6 de enero con roscón de Reyes es una tradición en muchos hogares españoles, incluso cuando se recurre a opciones de supermercado.Getty Images

Comprar un buen roscón de Reyes el 5 de enero por la tarde puede parecer misión imposible. Sin embargo, un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aclara cuál es la mejor opción si toca buscar este dulce en el último minuto. Tras comparar doce roscones rellenos de nata disponibles en supermercados, la OCU ha señalado al roscón de Carrefour como el mejor del análisis por su composición, sabor y precio.

El roscón de Carrefour, el más valorado por la OCU

Según la organización, el Carrefour Extra Roscón relleno de nata es el que obtiene «la mejor valoración en la degustación» realizada por expertos pasteleros. La OCU destaca que está «elaborado con nata y un bollo con mantequilla y aceite de girasol» y que su coste, por debajo de los 10 euros, lo convierte también en una «Compra Maestra» por su buena relación calidad-precio.

Los aspectos mejor puntuados han sido la jugosidad del bollo, el sabor equilibrado del azahar y la abundancia de una nata 100% auténtica. En palabras del equipo de cata: «la nata es abundante y con un dulzor equilibrado, y en el sabor y olor del bollo destaca la mantequilla, así como un azahar equilibrado».

El roscón de Carrefour, con relleno de nata 100% y mantequilla en la masa, ha sido elegido por la OCU como el mejor entre los analizados en supermercados.Carrefour

Otros roscones con buena valoración

Completan el podio otros dos productos también bien puntuados: el roscón de nata de El Obrador (El Corte Inglés), con un precio de 17,75 euros, y el de la marca La Cestera de Lidl, con un coste igual al de Carrefour. Ambos comparten el uso de nata real en el relleno y mantequilla en la masa, dos características que según la OCU distinguen a los roscones de buena calidad de los más industrializados.

La OCU ha analizado doce roscones envasados con nata a la venta en grandes superficies para evaluar su calidad, composición y sabor.OCU

Qué evita la OCU en un roscón

Siete de los doce roscones analizados no han alcanzado una valoración aceptable. Entre las deficiencias detectadas se encuentran el uso de grasas vegetales en lugar de nata, un exceso de aditivos (hasta 19 en algunos casos) y una calidad del bollo y del relleno considerada deficiente en la cata.

La OCU advierte de que «la calidad del relleno es determinante», y critica que algunas marcas «sustituyen la nata (en su totalidad o parcialmente) por mezclas de grasas vegetales de palma, coco o nabina». Además, señala que «hay roscones que abusan de los aditivos: colorantes, conservantes, emulsionantes y agentes de textura», lo que afecta directamente a la percepción del sabor final.

Qué debe tener un buen roscón, según la OCU

En su análisis, la OCU también detalla qué características debe reunir un buen roscón: nata 100% real en el relleno, mantequilla como única grasa del bollo, pocos aditivos y una decoración tradicional. Subraya que «la degustación es clave en un producto de estas características», y por eso el veredicto final se basa en gran medida en la opinión experta de los catadores, además del análisis de la composición nutricional.

Aunque recuerda que se trata de un alimento de consumo ocasional debido a su alto contenido en azúcar y grasa, la OCU insiste en que los consumidores pueden hacer elecciones informadas, incluso en el último momento, si atienden al etiquetado.