La tarta que nació hace 900 años en un convento de León y aún conquista toda España

No es nueva, ni viral en TikTok. Es una receta con más solera que la mismísima tortilla de patatas (y, para muchos, igual de reconfortante). La Tarta San Marcos, esa combinación aparentemente sencilla de bizcocho genovés, nata montada, yema tostada y a veces trufa, nació en León hace nada menos que 900 años, y todavía hoy se cuela en mesas de celebración, pastelerías de barrio y buffets de hotel como si nada.

¿La clave? Una receta tan efectiva como atemporal y una historia que conecta con los orígenes más dulces (y religiosos) de la repostería española.

Un convento, una infanta y una receta con pasado

Situémonos. León, siglo XII. El Convento de San Marcos, fundado por la infanta Doña Sancha de León, funcionaba como hospital de peregrinos y centro espiritual en plena ruta jacobea. Allí, entre rezos y labores conventuales, unas monjas decidieron que la fe también necesitaba postre, y así nació lo que hoy conocemos como la Tarta de San Marcos.

No hay documentos notariales que certifiquen la receta exacta, claro, pero sí tradición oral y evidencias culturales que apuntan a su origen leonés. Y no, no es salmantina, por mucho que algunos lo repitan. León puede sacar pecho: este es uno de sus grandes aportes al recetario dulce español.

Clásico irresistible: la Tarta San Marcos combina bizcocho genovés, nata, trufa y yema tostada caramelizada en una receta que sobrevive desde el siglo XII.Getty Images

¿Qué tiene esta tarta para durar casi un milenio?

Más allá de su pedigrí histórico, lo cierto es que la Tarta San Marcos funciona porque es una receta honesta, sin florituras ni pretensiones. Bizcocho ligero, almíbar para empapar, nata generosa, trufa opcional y esa cobertura de yema tostada que le da el punto justo de dulzor y nostalgia.

Tiene ese perfil de tarta "de toda la vida" que gusta a todas las generaciones. La pruebas con 8 años y te encanta. La vuelves a probar con 40 y piensas: "Esto estaba más bueno de lo que recordaba."

Además, es un postre muy agradecido para servir en celebraciones sin que se venga abajo ni pierda gracia al día siguiente. Una especie de valor seguro en el universo tarta.

De León al resto de España (y más allá)

Aunque nació entre los muros de un convento leonés, hoy la Tarta de San Marcos es un habitual en pastelerías de toda España. Se encuentra desde en escaparates clásicos hasta en reinterpretaciones gourmet con frutas, cremas infusionadas o decoraciones más minimalistas. Pero el núcleo sigue siendo el mismo, y ahí está su secreto.

Su fama ha trascendido tanto que aparece en listados como uno de los dulces más emblemáticos del país, compartiendo podio con la tarta de Santiago, la de queso o incluso el roscón. Y aunque a veces se presenta sin nombre o sin contexto, su ADN leonés sigue intacto.

Lo que empezó como un dulce conventual pensado para agasajar visitantes ilustres y peregrinos hoy es una tarta de culto. No tiene el glamour de la pastelería francesa ni el marketing de los cronuts, pero no lo necesita. La Tarta San Marcos es puro legado, puro sabor y pura resistencia.