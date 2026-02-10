Mañana se esperan colas kilométricas para comprar esta parrilla en Lidl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Lidl vuelve a dar un golpe sobre la mesa en el mundo de los pequeños electrodomésticos con un producto que está generando auténtica locura entre los clientes: la parrilla eléctrica Severin de 3000 W.

Este aparato, que combina potencia brutal, control de vanguardia y versatilidad, se ha convertido en el objeto de deseo de miles de hogares, y las imágenes de colas interminables en las tiendas ya circulan por redes sociales y grupos de ofertas.

Lo que hace tan especial a esta parrilla es su tecnología de doble calentamiento, que permite un rendimiento máximo en menos tiempo. Gracias al sistema BoostZone, la zona central alcanza temperaturas más altas de forma ultrarrápida, ideal para sellar carnes, conseguir ese efecto barbacoa perfecto o preparar verduras con un toque crujiente sin que se quemen los bordes. Es como tener dos niveles de potencia en una sola superficie: uno para cocciones intensas y otro para mantener el calor uniforme.

Parrilla Lidl

El control de temperatura es otro de sus puntos fuertes. Incorpora una moderna pantalla OLED digital que permite ajustar con precisión milimétrica el calor, desde unos suaves 80 ºC perfectos para cocciones lentas, deshacer chocolates o mantener calientes salsas, hasta unos impresionantes 500 ºC que convierten la parrilla en una herramienta casi profesional para conseguir ese sellado brutal en filetes, hamburguesas o brochetas.

Ficha técnica de la parrilla Severin en Lidl

• Potencia: 3000 W

• Rango de temperatura: 80 ºC – 500 ºC (ajuste preciso mediante pantalla OLED)

• Medidas aproximadas: 57 × 50 × 32 cm

• Peso: 15,2 kg

• Materiales: Carcasa en acero inoxidable y plástico resistente

• Alimentación: Conexión directa a la red eléctrica (no necesita gas ni carbón)

Con estas dimensiones y peso, estamos ante un electrodoméstico robusto pero manejable, perfecto tanto para usar en la cocina como para llevarlo a la terraza o el balcón cuando llega el buen tiempo. Su carcasa combina acero inoxidable (duradero y fácil de limpiar) con zonas de plástico termo-resistente, lo que mejora la seguridad y evita quemaduras accidentales al tocar los laterales.

Funciona exclusivamente conectada a la corriente eléctrica, lo que la convierte en una opción limpia, sin humos excesivos ni olores persistentes (siempre que se use con moderación la potencia máxima). Esto la hace ideal para pisos, apartamentos o zonas donde las barbacoas tradicionales están prohibidas.

Los usuarios que ya la han probado destacan su versatilidad: desde desayunos completos con huevos, bacon y panqueques, hasta cenas de carne a la parrilla con ese toque ahumado que normalmente solo se consigue con carbón. Y todo ello sin salir de casa ni esperar a que llegue el verano.

Si estás pensando en renovar tu forma de cocinar a la plancha o quieres sorprender en la próxima comida familiar, corre a tu Lidl más cercano. Las unidades están volando de las estanterías y, como suele pasar con estos productos estrella de Lidl, cuando se agoten en una tienda… puede tardar semanas (o meses) en reponerse.

¿La has visto ya en tu supermercado? Este podría ser el electrodoméstico que cambie tus comidas de 2026.