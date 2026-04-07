El mejor ingrediente para una pizza casera es este aperitivo tradicional leonés (de supermercado)

La Mejor Pizza de España basa su éxito en este ingrediente de León

Cualquier momento y día de la semana es bueno para regalarse una pizza.

Tanto si eres amante de la cocina italiana como si no, este plato es tan sencillo como irrenunciable y, sobre todo, lleno de posibilidades (tantas como caben en cada paladar). Esto es precisamente lo que pensaron los hermanos Riccardo y Vittorio Figuratto nada más abrir su primer local en 2017. Querían homenajear a su país de adopción, pero también unir los sabores patrios con las recetas más icónicas de su esencia napolitana.

"Decidimos reinterpretar un clásico italiano: la pizza diávola, sustituyendo su ingrediente tradicional por uno de los productos más representativos de la gastronomía española", recuerda el tándem detrás de la marca Fratelli Figuratto. "Desde el principio tuvimos claro que el protagonista debía ser el producto, por lo que buscamos un chorizo artesanal de gran calidad, capaz de aportar carácter y equilibrio a la receta".

Y así es como, el chorizo de León, ha pasado a ser un secreto a voces dentro de su esencia y su carta.

Con motivo del Día Internacional de la Pizza, el pasado 5 de abril, hablamos con estos hermanos sobre el secreto de su éxito: esta Diávola de León, que les ha granjeado el título de la Mejor Pizza de España y el premio global Pizza of the Year 2021 otorgado por la guía italiana 50 Top Pizza. "Hoy en día sigue siendo una de las favoritas de nuestros clientes y nuestra segunda pizza más vendida", conceden.

A continuación, todos los detalles para poder replicarla con éxito en casa.

Ingredientes

Para la masa (700gr para 1 bandeja, 30cm x 40cm)

● 280 gr de agua fría

● 410 gr de harina de fuerza

● 5 gr de levadura fresca

● 10grdesal

Para lo demás:

● 300 gr salsa de tomate fresco

● 200 gr de mozzarella fresca

● 120 gr de chorizo de León en lonchas finas

● 50 g de aceitunas negras estilo Kalamata

● Parmigiano Reggiano en trozo grande

● Albahaca fresca

● Aceite de oliva EVO