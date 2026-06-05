El planazo del próximo fin de semana en León: un festival de vino con catas en un lugar histórico

El ambiente de catas y conversación entre aficionados y productores marca el espíritu de Gallo Wine Fest en León.@el_gallo_wine_fest

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

León suma el próximo fin de semana un plan que mezcla vino, patrimonio y escapada urbana. El sábado 13 de junio, Gallo Wine Fest celebrará una nueva edición en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro, un enclave histórico que transforma una jornada de catas en una propuesta con atractivo cultural y gastronómico.

El festival reunirá a productores del panorama nacional, aficionados al vino y profesionales del sector en un formato pensado para descubrir proyectos, conversar con elaboradores y acercarse a distintas formas de entender la viticultura actual. El escenario añade un valor diferencial: participar en catas dentro de uno de los espacios históricos más emblemáticos de León.

Gallo Wine Fest convierte León en un plan de catas para el fin de semana

La programación comenzará a las 12:00 horas con apertura de puertas y mantendrá actividad durante toda la jornada. El protagonismo recaerá sobre las catas magistrales, sesiones de aforo reducido pensadas para profundizar en territorios, estilos de elaboración y nuevas tendencias del vino.

La primera cita, prevista a las 12:30 horas, estará dirigida por Armando Guerra, conocido como Er Guerrita, tabernero, enólogo y divulgador. La sesión, titulada 'Er Guerrita, punto de encuentro', recorrerá vinos vinculados a proyectos donde tradición y experimentación dialogan para reinterpretar el Marco.

A las 14:00 horas tomará el relevo Bernat Boraviu con 'Vanguardia Mediterránea', una cata enfocada en vinos mediterráneos contemporáneos que exploran conceptos como salinidad, frescura y nuevas lecturas del territorio.

El programa incluirá una tercera sesión a las 17:00 horas, todavía pendiente de confirmación, además del Porrón Masters a las 18:30 horas, uno de los momentos más distendidos de la jornada. Las catas cuentan con plazas limitadas (20 asistentes por sesión) y acceso independiente a la entrada general.

El descubrimiento de Gallo Wine Fest: dormir en un lugar con casi mil años de historia

Parte del atractivo del plan está en el propio alojamiento. El Hotel Real Colegiata de San Isidoro, sede del festival, permite convertir la jornada en una escapada completa y dormir dentro de uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes de Castilla y León.

Situado en pleno centro histórico, el edificio ofrece la posibilidad de recorrer caminando gran parte de la ciudad y, al mismo tiempo, sumergirse en un lugar cargado de simbolismo. San Isidoro conserva una de las historias más curiosas ligadas al vino en España: la leyenda de la barrica milenaria.

La tradición sitúa en este espacio un vino licor conservado desde el siglo XI y custodiado bajo llave. Cada Jueves Santo, un reducido grupo de clérigos accede al lugar para catar un líquido considerado por muchos como el vino más antiguo del mundo. Según la historia popular, el antiguo abad Antonio Viñayo recordaba entre bromas que algunos canónigos, tras probarlo, aseguraban escuchar cantar al gallo de la torre.

Gallo Wine Fest propone un fin de semana diferente en León

El festival funciona también como punto de partida para descubrir la ciudad con calma. El entorno de San Isidoro conecta rápidamente con algunos de los lugares más conocidos de León, desde la Catedral hasta el Barrio Húmedo, donde gastronomía y tapeo forman parte de la identidad local.

La combinación entre catas, patrimonio histórico y alojamiento en el mismo recinto transforma el evento en un plan de fin de semana fácil de completar sin desplazamientos largos ni grandes preparativos.