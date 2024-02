Otra zona de sombra sobre el mundo rural

Creado: Actualizado:

Este miércoles los hogares situados en la llamada ‘zona de sombra’ de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se verán afectados por el apagado de los canales de televisión que emiten en calidad estándar. Son aún muchos los pueblos de la provincia que reciben la señal de televisión a través de satélite, con equipos que no siempre son compatibles con la alta definición (HD), la única en la que emitirán los canales a partir de ahora. A pesar de que el cambio está programado desde hace muchos meses, no serán pocos los leoneses afectados por este cambio. Ocho diputaciones de Castilla y León se han sumado a la Junta en la petición al Gobierno de las ayudas fijadas para afrontar este cambio, que puede rondar los 400 euros por usuario. La de León no está entre ellas. Carece de justificación que cambios como este, programado y con ayudas en cartera, llegue como por sorpresa a los hogares leoneses afectados. La respuesta llega tarde, pero es inexcusable.