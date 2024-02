El misterio del héroe

Creado: Actualizado:

H ay una afirmación de Ortega y Gasset que me ha acompañado a lo largo de los años, la leí de joven: «Ser héroe consiste en ser uno mismo». Estaba en Meditaciones del Quijote , aunque la había conocido antes en una ficha de mi padre. ¿Sigue vigente como máxima, el héroe es quien es él mismo, como resultado de su fuerza de voluntad y por encima de obstáculos o de modas socioculturales? A mí me sigue pareciendo válida, pero hoy le pongo un matiz: no basta con serlo como mero empecinamiento. El heroísmo no es algo que consigues solo por ti y para ti. ¿Hay alguien que sea más él mismo y solo él que un ególatra patológico? A veces, se nos dice que ya no hay gestas, pero creo que vivimos rodeados de ellas, que estas no se dan solo en las guerras o en las catástrofes. Vivimos entre heroicidades cotidianas. Piensa, lector, en la historia de tus padres o en la de tus abuelos, quizá también en de tus hijos o en la tuya. Creer en la bondad humana conlleva tener un corazón heroico, porque todos tenemos de días, incluso etapas, en las que hasta sonreír nos exige valor. Quizá, todos somos héroes y antihéroes, a veces en el mismo día. La gran cátedra de heroicidades invisibles son la familia y la pareja, pero también hay una soledad heroica, que no siempre tiene quien la cante. ¿Hay algo más misterioso que el corazón humano?

Un crío ha presuntamente asesinado a cuchilladas a su madre, con la complicidad de su hermano pequeño. ¿Cómo podrá su padre, sin el heroísmo de la Gracia, sobrellevar su inmenso dolor y horror? Pero quién sabe, en un acto heroico -en otro más- el amor puede ganar batallas que parecían ya perdidas. Nada está escrito, y no solo en el mal existe el giro inesperado.

En nuestro Nogarejas, recibieron con emoción el cuerpo del héroe David Pérez, guardia civil caído en acto de servicio, junto a un compañero, víctimas de narcotraficantes. Leo que tenía 15 hermanos, podemos intuir, pues, que en su familia nadie lo tuvo fácil. Una vieja historia, aunque no solo de tesón. Sí, vivimos rodeados de heroísmos invisibles, que solo se nos revelan como tales con el paso del tiempo. David ya vivía en la heroicidad antes de morir en acto de servicio. Hijo héroe en una familia humilde y heroica.