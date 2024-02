Publicado por CORNADA DE LOBO. GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

Eres ágrafo, chaval, y seguramente ni sabes qué es eso. Dicen educadores y expertos que esta generación tuya se está olvidando de escribir a mano. Le das tanto a la tecla, que escribes poco o nada y sólo si te obliga un apunte, examen o chuleta. Así has logrado que tu letra sea torpe, fea o caótica. Y ya ni siquiera escribes hoy aquellas líricas notas zapadoras que se hacían llegar al pupitre de la chavala que hacía tilín. Pero no escribir o no tener caligrafía es como carecer de la huella digital que dice quién eres o qué modos te dibujan, aunque lo que ahora garabateas ya te hace un retrato poco o nada amable. Con repiquetear en el móvil te das por sobrado y ni siquiera ahí necesitas hacerlo bien, ni ser elocuente o expresivo, ya te valen y te sobran abreviaturas, jergas, emoticoños , apósitos, laconismos de moda... ¿qué significa eso que escribes ahí: pec, cringe, delulu, mdlr, fact, glow up, servir c#%o, pana... ? Pero recuerda que si no sabes escribir con claridad y fina letra tu saber, tu mirada o tu emoción -y para que te entiendan, no para coñear o confundir-, es que a lo peor lograrás ser poco o quedarás en nada. Porque en tu escritura va tu personalidad y eso lo sabe desde hace mucho la grafología... ¿qué crees que diría esa ciencia si analiza esa escritura tuya que parece salida de la punta de un arado?...

Domesticar el trazo, dibujar el sentimiento, pintar guapo el decir... eso es caligrafiar bien, escribir. Mira (y admira) a chinos, japoneses, indios o árabes. A mí, como a casi todos, me costó lo suyo aprender a hacerlo menos mal hasta con plumines de pico de pato o de punta gótica. Escribir así una carta o solicitud te abriría puertas, como las abrió a mi respeto admirado un pastor de Garfín de Rueda, Jerónimo Fernández, que me escribía cartas a la radio (aqui guardo aún algunas) con caligrafía impoluta de secretario, inglesa por demás. Admirable. Lo que aprendió en la escuela primero y después con el transistor escuchándolo todo el día en sus careos le hacían entendedor de los afanes y los días. Y tú, que manchas con sprays, ¿no sabes dibujar una letra?...