La ‘transgresora’ matanza del cerdo

La Consejería de Cultura ha decidido recuperar la foto que ilustraba la matanza de un cerdo en la web de Turismo Castilla y León al considerar que no infringe la normativa vigente, después de haberla retirado hace unos días, a petición de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba). Tras estudiar jurídicamente la queja, se ha comprobado que no supone ninguna «transgresión» a la normativa, si no que mantiene la forma tradicional de la matanza del cerdo. En todo caso, la consejería precisó que, tal y como se puede apreciar en la imagen, «el animal ya ha sido aturdido o sacrificado, tal y como obliga la ley».