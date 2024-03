La zorra administra el gallinero

Creado: Actualizado:

F ueron a votar una moción en defensa de la agricultura en León con el escapulario de la agenda 2030 clavado en la solapa, que es tanto como entrar en una asociación de alcohólicos amorrados a una botella de güisky. Otra encomienda que no pasa de Puente Villarente, si acaso fuera capaz de subir la cuesta del Portillo, en ese camión renqueante con el que la Diputación de León hace envíos a portes pagados. A la misma hora que el PP de los Guzmanes sacaba adelante la propuesta para dejar bien clarito que la derecha, la derecha cobardita, la aguerrida, la desengañada, los que querían ser Helmut Joseph Michael Kohl y acabaron postrados a los pies de Merkel, instruida desde niña en las escuela femenina de la Stasi de la Alemania que quería saltar el muro hacia el lado de la libertad, siempre iba a estar del lado del hombre y la tierra que resistió al adoctrinamiento de Rodríguez de la Fuente, había otro PP en Estrasburgo, colaborador necesario para dar el matarile al sector primario. La ley de restauración de la naturaleza salió adelante de penalty y gracias al PP. En las cuentas random se puede ver algún eurodiputado con la euforia propia por el resultado de la votación comparable a la alegría que desata entre los comentaristas de la tele española un gol del Madrid. Lo más triste de la ley de restauración de la naturaleza es que no tiene efectos sobre el parlamento en el que se maquina toda la metralla legislativa. Porque algo habría allí también antes de levantar ese mazacote de hormigón donde los lobbies destazan las canales de carne de la Europa que soñaba Lutero a la que no pueden hincar el diente. La que no piensa como ellos. El campo, los currantes, las manos agrietadas, los que se ganan el pan con el sudor de su frente. Tampoco devolverá a los valles de Riaño a la España del Mundial 82; ni a despedir el sol de la tarde al pie de la peña Armada, ni a despertar de la siesta de julio bajo los cerezos preñados de Lagüelles. Ese PP del que usted me habla volvió a ser el PSOE, cinco minutos más tarde. Trata de amasar en León lo que deshace en Europa. ¿Quién sostiene a la organización que acaba de darle un pastón al plan que censará al oso en la plaza del pueblo? Ese es el respeto al mundo rural, que está de uñas.