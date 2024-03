Incultura ministerial y municipal

Publicado por A LA ÚLTIMA LUIS DEL VAL Verificado por Creado: Actualizado:

E n cualquier capital de la Unión Europea, sea Berlín, París, Atenas o Estocolmo, si pudieran comprar la casa donde vivió un Premio Nobel de Literatura, lo harían y la convertirían en un museo. En cualquier capital, sea el país grande o pequeño. Pero no en Madrid.

El Ministerio de Cultura, y el Ayuntamiento de Madrid, parece que se enteraron de que se vendía la casa de Vicente Aleixandre por los periódicos. La casa de la calle Velintonia, tantas veces citada en algunos poemas, se subastó, y, desde luego, ni el Ayuntamiento, ni el Ministerio de Cultura, acudieron a la puja. ¡Total, una casa más de otro premio Nobel!¡Tenemos tantos! Parece que el Ayuntamiento anima al Ministerio de Cultura a que compre el inmueble, y la alcaldía se compromete a rehabilitarlo y convertirlo en un museo. Pero el entusiasmo que provoca el proyecto debe ser perfectamente descriptible, porque me imagino que tienen otros objetivos más importantes, como descolonizar los museos —el ministro— o impulsar las mascletás valencianas —el alcalde—.

Ahora todo es cultura, desde los carnavales a las perfomances, los desfiles de ‘drag queens’, festivales de rap, pero la cultura antigua y señorial les debe parecer demasiado conservadora, excesivamente tradicional. ¡Uff, qué pereza un Nobel de Literatura! Vicente Aleixandre nació en Sevilla, vivió en Málaga y residió en Madrid los últimos 75 años de su vida, pero es un poeta de España.

La primera vez que oí hablar de esa casa fue en Zaragoza, en la tertulia de Niké, cuyo jerarca era Miguel Labordeta —hermano del poeta y cantautor José Antonio Labordeta— ya no recuerdo si a raíz de una visita o de alguna anécdota. Pero mis sentimientos no cuentan, sino la evidencia de esta sensibilidad que me es extraña, y donde parece que las catedrales, o la música sinfónica, o el cine en blanco y negro parece asunto de un pasado incómodo. Y, lo peor, comprobar —espero que no— que la desidia o el desinterés provoque lo que no sucedería en la capital de cualquier nación europea.