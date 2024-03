Seguridad para las cárceles

Creado: Actualizado:

El asesinato de una cocinera a manos de un interno en la cárcel de Tarragona vuelve a poner sobre la mesa la reiterada denuncia de los funcionarios de prisiones, que una y otra vez ponen en evidencia no sólo una escasez de plantilla frente al porcentaje de población reclusa que les coloca contra las cuerdas sino el temor permanente por su seguridad y sus vidas, no sólo dentro de las prisiones sino también fuera, lo que afecta directamente a las familias. La cárcel de Villahierro no es, desde luego, una excepción. El sindicato mayoritario Acaip muestra las ‘armas’ que son capaces de fabricar los internos, pero llama la atención principalmente sobre las amenazas que reciben sus familias. La revisión del sistema penitenciario en su conjunto se antoja urgente.