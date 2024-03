Cuando no hay procesión

Creado: Actualizado:

Toca Viernes Santo y con la permanente duda sobre si se podrán celebrar todas las procesiones. El principal enemigo es ahora el tiempo. Pero históricamente ha habido parones por distintas razones. El más reciente, la pandemia del covid. Entonces se habló mucho sobre los precedentes de suspensiones que no fueran motivas directamente por la climatología. Y se consolidó una afirmación que no es correcta en la provincia de León. De manera reiterada se dice que la última vez que no salieron las procesiones más emblemáticas del Viernes Santo fue durante la Guerra Civil. Y eso es incorrecto. El éxito del golpe de Estado de Franco propició que en julio de 1936 la provincia de León quedase de su lado y ya no hubo ningún problema para sacar procesiones a la calle desde 1937. Fue previamente, y concretamente en años muy conflictivos de la Segunda República cuando no pudieron celebrarse. En zonas de dominio republicano sí continuaron los bloqueos hasta 1939. Como dice la nueva ley de Castilla y León, la época convulsa empezó bastante antes, en 1931...