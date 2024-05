Sin lobo dentro

Creado: Actualizado:

Ricardo Magaz, profesor de Fenomenología Criminal y escritor, aseguraba en un artículo en este periódico, sobre el asesinato de Isabel Carrasco, que «todo el mundo lleva dentro un lobo atávico dormido». Debo discrepar de mi admirado colega. ¿Uno solo?, algunos llevan una manada y bien despierta. Pese a ello, creo que la mayoría de las personas llevamos dentro animales domésticos y correspondemos con lealtad a las caricias. Si miro en mi interior y no percibo lobo alguno, ¿por qué he de creer que los demás sí lo llevan dentro? Mis padres no lo llevaron, ni mis hermanos lo llevan, tampoco, mi mujer, ni mi hijo, ni mis amigos… en fin, ni usted. ¿Somos bichos raros? Ni siquiera soy de quienes afirman «cuando más conozco a los hombres más quiero a mi perro». No tengo una visión idealizada de la condición humana, solo trato de ser ecuánime acerca de mis conclusiones vitales, ahora que ya he vivido más de lo que me queda por vivir. ¿A cuántos hombres conozco que aúllen? A dos o tres, y no los saco a pasear. Afirmaba Magaz en su artículo: «Somos capaces de lo mejor pero también de lo peor sin despeinarnos y por tanto sin remordimientos, con ausencia total de empatía». Hasta Yul Brynner se despeinaba, a veces. Aquí he mantenido en numerosas ocasiones que el gran misterio no es mal sino del bien. En efecto, ¿de qué recóndito lugar irrumpen el amor, el perdón y la misericordia, la esperanza o la alegría? Permanecen agazapados hasta que caen sobre nosotros, desde dentro o desde fuera. Puedes desear que lleguen, pero nunca los verás venir. ¿Por qué pensar que los demás son lobos si tú no te tienes a ti mismo por tal? ¿Ellos sí y tú no? A mí Magaz no va a convencerme de que incluso él mismo lo lleva, ni siquiera dormido.

Mientras escribo esto, afuera llueve. ¿Cabe llamarlo mal tiempo? Depende. Para algunas cosas será malo, como preguntaba Vernon Gosdín en una balada: «¿Truenos y relámpagos incluso cuando brilla el sol?»; para otras muchas más, será muy bueno. Marchando un paraguas para mi musa.

No, no soy un optimista. Al contrario, a menudo tengo ganas de llorar. Pero, ¿si no llevo dentro un lobo dentro por qué voy a creer que lo llevan los demás? Me gusta la luna llena, eso sí. ¿Es mala señal?