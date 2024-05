Benditas... benditos

Publicado por CORNADA DE LOBO

En ese pueblo montañés que te decía ayer, comenzó la cosa con media docena de paisanas y alguna gente moza para enguapecer tanta feúra como dejó su pasado minero. Esperan de paso elevar la autoestima y frenar los mordiscos de la despoblación. Bien chulo lo están dejando. Apetece pararse en él. Además del bar-restaurante de la carretera, también abrió la vieja cantina de la plaza y no da abasto en fin de semana con sus ya populares frisuelos de calostros. La gente para. Y seguramente verán así su cuadrilla jardinera en hacendera vecinal a la que se ha ido sumando gente moza y unos cuantos jubiletas que pasan de tanto tute cabrón en el bar y le echan algún rato a la azadilla o al caldero, pintando, regando, carpinteando, ladrilleando... y dándose cháchara, interesante incentivo en estos juntamientos. Benditas paisanas. Benditos paisanos. Benditas mozas. Que haya salido un reportaje en una tele regional ha atraído a curiosos y visitantes y ya son tres los interesados en alquilar casita donde teletrabajar porque a cada paso ven flores, árboles en promesa, jardincetes que atienden los propios vecinos y un trato amable que brinda la gente para conjurar así sus soledades. Confían en que el censo vuelva a respirar.

Y no contentos con llenar el pueblo de rinconadas floridas y frutales, convocan cada año dos jornadas populares a las que acude todo el pueblo que se valga y no pocos de los alrededores y de lejos; llevan ya cuatro ediciones. Son días de monte con afán reforestador y comida festiva en alguna campa. Su objetivo, sembrar bellotas y hayucos para devolver a las laderas el bosque viejo que diezmó el fuego o el entibado de la mina. Han recuperado incluso alguna escombrera acarreándole tierra y ya le crecen pimpollos de pino silvestre y algún roblecico. Ese verde sobre el luto negro es esperanza. Y ese pueblo y esa gente va teniendo ya otro color y otro aire. Pero si me preguntas cómo se llama el lugar y dónde se encuentra exactamente, te diré que por ahora sólo en mis sueños... pero sabiendo que alguno, algún día, lo hará verdad.