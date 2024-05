Mis tres pelotas

Publicado por CORNADA DE LOBO

Me gusta el golf. Mucho. No lo he practicado jamás. Aún así, me admira ver lo extremadamente complicado que es, incluso jugado por los primeros artistas del mundo y, a menudo, con algún español cerca o encima y su lema « Dale cera, que es cofrade », españolito de palo y tente tieso a pie de green , otro aliciente para no perderme nunca la esperada campanada de Jon Rahm en un Másters de Augusta (¡qué gran parque botánico!) o la Ryder en Saint Andrews (¡qué desolador paisaje!). No me hace falta jugarlo para saber lo imposible de alcanzar esos niveles, esa formidable precisión. Basta con poner oreja al comentarista y al especialista para saber algo y apreciar. Pero jamás lo jugué. Todo mi contacto con esas armas se reduce a una sola vez en el campo de San Miguel del Camino y sólo tres pelotas en zona de entrenamiento. Las dos primeras con palo de maza/madera para mandarla a tomar pol culo si tiés pelotas y swing, de eso se trata al salir en cada hoyo, leñazo a la pelotita. Con la primera marré, ni la afeité, ¡vergogna!, pero mi pique pidió una segunda y de chorra le aticé de tal manera, que el instructor aseguró haber superado fácilmente los doscientos metros, aunque lo hice como ese penalty que acaba fuera de banda sin oler siquiera línea de córner. No pedí tercera bola para mejorar nota, me bastaba el orgullo de ver que la pelotita no se quedó en el sitio llevándose un castañazo fenomenal que le dolió. Y mi última pelota la jugué en el green con el arma final de este juego que ya no exige hostión retorciendo los riñones, sino delicadeza y pulso, el putt, palito plano que le arrea a la pelota como un azotito en el culete y hala, pal hoyo, si es que llega. Lo intenté a unos cinco metros de distancia, pa chulo yo, y juro por la honra de Jack Nicklaus y Seve Ballesteros que le hice una corbata al bujero, y me sentí tan triunfal, que rehusé más putts, pa qué, no tendría otra chiripa igual ni con cien bolas más. Y si te cuento esto es por hablarte de la gochapeza o gocha peza . ¿Oíste alguna vez hablar de este juego leonés?... ¿y si fuera el origen del golf?... mañana te digo.