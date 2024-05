Las «urgencias» se van de vacaciones

Creado: Actualizado:

Resultan muy llamativas determinadas expresiones que se aplican a los problemas endémicos que padece la provincia de León. Se habla de «urgencias», de que «no cabe esperar más»... cuando toca alzar la voz desde el atril en todo tipo de concentraciones o mítines. Ahora estamos en campaña y parece en los mensajes no habrá sorpresas. Quizá la más llamativa no es de un partido. El sindicato UGT, cuando han transcurrido más de tres años desde la última Mesa por León, se ha acordado del asunto. Pretende organizar una nueva manifestación ‘Por el desarrollo industrial y económico de la provincia leonesa’. Razones no faltan. El asunto es de máxima relevancia y urgencia. Pero de momento queda para el otoño. Ahora toca pensar en las vacaciones...