Dudo que ese día hubiese en la autonomía una actividad de tanto interés académico, como la dedicada en la Universidad de León a reflexionar sobre las posibilidades de la inteligencia artificial en la localización de obras del Siglo de Oro e identificar sus autorías. Tuvo lugar en el congreso internacional Literatura Áurea en Colaboración, que han dirigido Juan Matas, María Luisa Lobato y Rafael González Cañal. Fascinante invención la IA… pero a mí, mero eco de un viejo estilo, lo que me más me fascina es lo humano. ¿Contradictorio? La profesora María Rosa Álvarez resolvió la aparente paradoja, pues empezó agradeciendo al leonés Germán Vega —allí presente— su magisterio pionero en la utilización de las herramientas digitales, y añadió algo que para mí es la clave: «pero sobre todo le agradezco su magisterio humano». Lo informática es maravillosa, pero nada como tocar como carne y hueso en papel. Pero no limitemos lo humano solo a lo presencial: es la esencia del proceso formativo, sea cual sea el formato. O sea, corazón. En el congreso percibí la presencia de esa alegría reservada a quienes trabajan en lo que aman. Bueno, ya dije que provengo de un viejo estilo. El futuro está aquí, pero de momento hoy si necesitas ayuda para subir por la escalera la edición del Espasa —72 tomos— de tu abuelo… ¿llamarías a un avatar o al profesor Germán Vega? Felicitaciones a los organizadores del congreso y a los participantes, a las instituciones patrocinadoras. Gracias por lo humano.

En el campus, alguien ha puesto un pañuelo palestino a la escultura del Quijote penitente. ¿Sabía al ponerlo que Cervantes fue rehén, que estuvo cinco años cautivo en Argel? Don Quijote expresó las condiciones para que una guerra sea justa. La Humanidad…capaz de lo mejor y de lo peor. Y, sin embargo, gracias por lo humano.

Me esperanza ver a los jóvenes escuchar a grandes filólogos ya clásicos. Hay savia nueva en la filología, habrá corazones. Y recordé a Eliot: «¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir?/ ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?/ ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información?» Gracias, nuevas tecnologías. Pero, además… sí, gracias a las Humanidades por lo humano.