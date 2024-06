Artigas, en la Harvard Kennedy School

Creado: Actualizado:

La ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial Carme Artigas se ha convertido en la primera mujer que se incorpora como Senior Fellow a la prestigiosa institución, dentro del Belfer Center for Science and International Affairs. Durante su etapa en la gestión pública tuvo una participación directa en la ampliación de competencias del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León. Ahora consolida su papel como reconocida experta internacional en inteligencia artificial. Es también copresidenta del Consejo Asesor sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas; y se encargará de explorar las intersecciones entre la tecnología y los retos globales. Una brillante carrera.