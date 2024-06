Creado: Actualizado:

La política consiste en identificar al enemigo. Le sale muy bien a Irene Montero. Lo hizo en el debate de TVE. Todos eran enemigos y a todos les llamaba de tú. Como la megafonía de los trenes Avlo (y otros). Que sean más baratos, y una suele cogerlos por los horarios, no les da derecho al tuteo.

El otro día leía el testimonio de un profesor que había ido a declarar a un juzgado en pantalón corto y estaba escandalizado por la bronca que le cayó del juez. Si no entiende que a un juzgado no se debe ir con pantalón corto, no es posible explicarle por qué está mal hacerlo.

Lo mismo es una ley no escrita, de esas que tan de moda están ahora en boca de todos. Claro que lo grave es que un tren se quede horas parado en un túnel. Ahí que te hablen de usted no alivia.

Lo demencial es que un tren que viene de Alicante tenga que ir por narices a Chamartín. O salir de Chamartín. La gestión pública también consiste en hacerse enemigos. Enemigos cautivos.